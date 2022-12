UNASP celebra a formatura dos alunos da Educação a Distância

A celebração marcou o fim de um ciclo acadêmico para mais de dez cursos, com estudantes prontos para o mercado de trabalho.

O ciclo de formaturas do UNASP se encerrou com a cerimônia de colação de grau da Educação Adventista a Distância, na última terça-feira (20). O evento on-line marcou um fim de ciclo para mais de dez cursos, entre bacharelados, licenciaturas e tecnólogos.

Durante a cerimônia, o doutor Martin Kuhn, reitor do UNASP, relembrou os desafios enfrentados pelos alunos. “A vida tem tempestades no caminho, mas traz o aprendizado de ser resiliente”, comenta. Ele também celebrou o aprendizado e as conquistas dos formandos. “Vocês terminaram uma jornada, e não tenho dúvidas de que Deus conduziu cada passo”, destacou o reitor.

O professor Edilei Lames, pró-reitor da graduação do UNASP, falou aos alunos sobre a aplicação dos conhecimentos no cotidiano. “Aplique o que você aprendeu com a sua família, no seu trabalho e faça com o coração.”, destacou.

Já o vice-reitor da Educação a Distância Afonso Ligório ressaltou o sentimento de pertencimento e família que os alunos do UNASP carregam. “Somos uma família mesmo distante e você agora tem a marca UNASP”, finalizou.

A Educação a Distância do UNASP – que recentemente celebrou a marca de 2 mil alunos matriculados – faz parte das iniciativas da instituição para garantir que mais pessoas tenham acesso a um ensino de qualidade. Ultrapassando as barreiras que a distância impõe, com polos espalhados por todo o Brasil, ela permite que a Educação Adventista chegue a cada vez mais pessoas.