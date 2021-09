Undime avalia aulas presenciais e ajusta composição

Na quarta-feira (22) foi realizada mais uma reunião ordinária da Undime (União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo). O encontro ocorreu no Departamento Municipal de Educação de Conchal e reuniu representantes do polo de Itapira da Undime. Ana Lucia Bueno Peruchi, secretária municipal de Educação, e Célia Ataíde, gerente, representaram Mogi Mirim. Também estiveram na reunião representantes de Conchal, Itapira e Estiva Gerbi. Mogi Guaçu foi a única ausência.



As dirigentes ainda discutiram o retorno das aulas presenciais, com cada cidade pontuando o seu estágio atual e avaliando os cenários registrados após a volta. “Esta troca de informações, de ações entre as cidades e, sobretudo, o entendimento de como é a realidade de cada uma, é muito importante para nós. Nos dá norte, nos baliza e, sem dúvida, avaliamos que estamos no caminho certo, dando a devida importância ao ensino presencial sem deixar de cuidar das pessoas, sejam os nossos alunos, sobretudo as crianças, e também suas famílias e os nossos servidores”, frisou Ana Peruchi.



O encontro serviu para definir alterações na composição do polo. Com a saída de Ana Flávia Camargo Barbosa Chiorato, ex-secretária de Educação de Mogi Guaçu, Regina de Santana Lago Gracini, secretária de Itapira, até então suplente, se tornou a representante titular e Sônia Aparecida Manara Martins, diretora de Educação de Conchal, foi eleita para a suplência. A realização da Conferência Nacional de Educação (Conae), parcerias com a Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), a estrutura de informática de cada cidade e o ensino com autistas também estiveram na pauta.