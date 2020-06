Unidade básica de saúde é inaugurada no bairro tanquinho – Jaguariúna

A Prefeitura de Jaguariúna inaugurou nesta segunda-feira, 15, a UBS Tanquinho Lauro Zóia. A unidade faz parte de uma parceria entre a Prefeitura e o Centro Universitário de Jaguariúna – Unifaj, e vai beneficiar toda a população da cidade, além de motivar o ensino da prática aos estudantes de medicina da universidade.

A entrega da unidade foi feita por representantes da Prefeitura e da Unifaj e a cerimônia obedeceu às restrições impostas pela quarentena do coronavírus. A inauguração foi realizada em cerimônia fechada e foi transmitida ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Jaguariúna. Os moradores da cidade puderam assistir a transmissão ao vivo e acompanharam virtualmente a cerimônia de inauguração da nova Unidade Básica de Saúde de Jaguariúna.

A UBS Tanquinho tem sete salas de atendimento e conta, a partir de hoje, com serviços completos de diagnóstico, consulta, atendimento, acolhimento e fornecimento de remédios. A unidade traz conforto e saúde para a população dos bairros mais próximos com atendimentos médicos de clínico-geral, pediatra e ginecologista, além de enfermagem, injeções, vacinas, coleta de exames.

O nome da UBS Tanquinho é uma homenagem a Lauro Zóia, morador que cresceu no bairro Tanquinho e lá viveu até os seus 84 anos, quando faleceu. A família de Lauro Zóia esteve presente na inauguração da unidade e confirmou que a UBS no bairro era uma coisa esperada por todos os moradores há muitos anos.

Também presente na inauguração, Flávio Pacetta, professor e diretor da Unifaj, reiterou a importância de trazer o curso de medicina de Jaguariúna para o mesmo prédio da UBS Tanquinho. “Quero agradecer principalmente os principais destinatários disso tudo: a comunidade da cidade de Jaguariúna, em especial o bairro Tanquinho. Nós, com o apoio da municipalidade, dos professores, alunos, e da comunidade conseguimos trazer para Jaguariúna um curso de medicina com nota máxima pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Ministério da Educação e Cultura.”, disse Flávio Pacetta.

A secretária municipal de saúde, Maria do Carmo, anunciou a importância da UBS Tanquinho dar atendimento e suporte à população dos bairros Tanquinho, Long Island e Aras Patente. “É com muita alegria que entregamos mais essa unidade básica de saúde. A população que antes tinha que se deslocar para outros bairros, agora vai ter o atendimento médico no seu bairro. É importante frisar também a importância da parceria ensino-serviço, a parceria da universidade com o serviço de saúde. Para o usuário, para os profissionais de saúde e para os alunos é um ganho, uma oportunidade e um orgulho.”, disse Maria do Carmo.

Esta é a sexta unidade básica de saúde entregue pela atual gestão. De 2017 até o momento, já foram entregues outras cinco UBSs: Zambom, Roseira de Cima, Nova Jaguariúna, Fontanella e Cruzeiro do Sul. Essas novas UBSs integram o programa de governo da gestão e têm o objetivo de fortalecer a estrutura de atendimento à saúde nos bairros.