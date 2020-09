UPA do Santa Marta será inaugurada dia 15 de outubro | Mogi Guaçu

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santa Marta será inaugurada dia 15 de outubro, segundo cronograma divulgado nesta sexta-feira, 11, pela Secretaria de Saúde, durante a apresentação do plano de retomada gradual dos atendimentos de rotina nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), USFs (Unidades de Saúde da Família) e CEM (Centro de Especialidades Médicas).

A UPA foi toda equipada durante a pandemia, onde foram criados 37 leitos clínicos para pacientes de Covid-19. O hospital de campanha foi criado em respeito às recomendações do próprio Ministério da Saúde, tornando o Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos” o hospital para casos Covid-19.

A UPA recebeu o nome de “José Augusto de Carvalho Neto” e seguirá todos os padrões de atendimento do Ministério da Saúde. A UPA do Jardim Novo continuará aberta, fazendo com que Mogi Guaçu seja a única cidade presente na DRS (Diretoria Regional de Saúde) 14 de São João da Boa Vista com mais de um modelo de pronto atendimento.