UPL alerta que infestação de insetos pode causar perda de até 30% da colheita de soja brasileira

O percevejo marrom neotropical representa um risco significativo para as lavouras de soja nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.

A UPL recomenda que os agricultores utilizem o inseticida de amplo espectro Feroce® para controlar essas pragas.

A UPL Ltd. (NSE: UPL & BSE: 512070 LSE: UPLL) (‘UPL’), uma fornecedora global de soluções agrícolas sustentáveis, está alertando os agricultores sobre o perigo significativo representado pelo percevejo marrom neotropical para as lavouras de soja.

Esses pequenos insetos podem causar perdas de até 30% das colheitas de soja, comprometendo potencialmente 40 milhões de toneladas métricas de oleaginosas no Brasil e ameaçando gerar uma perda de mais de R$ 12 bilhões (aproximadamente US$ 12,4 bilhões) por ano.

A UPL recomenda que os agricultores utilizem o inseticida de amplo espectro Feroce® para controlar essas pragas e proteger suas colheitas. Feroce® foi originalmente desenvolvido para controlar a lagarta da soja nas condições dinâmicas da agricultura tropical no Brasil. No entanto, testes científicos comprovaram sua eficácia consistente contra uma variedade de insetos, incluindo o percevejo marrom neotropical, em todo o país.

Rogério Castro, CEO da UPL Brasil, afirma: “Nosso inseticida Feroce® está idealmente posicionado para controlar esse inseto prejudicial e proteger os agricultores contra perdas significativas nas lavouras. Nossas equipes locais estão prontas para ajudar e orientar os agricultores na aplicação eficiente, eficaz e segura desse produto, inclusive como parte de um pacote mais amplo de proteção de cultivos usando nosso programa sinergizado ProNutiva”.

O percevejo marrom neotropical danifica as lavouras de soja ao se alimentar diretamente das vagens da soja, causando perdas significativas. Além disso, as perfurações causadas por essas mordidas permitem que patógenos entrem e infectem as plantas. O inseto é especialmente prevalente nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, principais áreas de produção de soja do país.

Sobre a UPL

A UPL Ltd. (NSE: UPL & BSE: 512070, LSE: UPLL) é uma fornecedora global de produtos e soluções agrícolas sustentáveis, com receita anual superior a US$ 6 bilhões. Somos uma empresa com propósito. Por meio do OpenAg®, a UPL está focada em acelerar o progresso do sistema alimentar. Estamos construindo uma rede que está reimaginando a sustentabilidade, redefinindo a maneira como uma indústria inteira pensa e trabalha – aberta a novas ideias, inovação e novas respostas enquanto nos esforçamos para cumprir nossa missão de tornar cada produto alimentício mais sustentável. Como uma das maiores empresas de soluções agrícolas do mundo, nosso robusto portfólio consiste em soluções biológicas e tradicionais de proteção de cultivos com mais de 14.000 registros. Estamos presentes em mais de 130 países, representados por mais de 10.000 colaboradores em todo o mundo. Para obter mais informações sobre nosso portfólio integrado de soluções em toda a cadeia de valor alimentar, incluindo sementes, pós-colheita, bem como serviços físicos e digitais, visite upl-ltd.com e siga-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook.