UPL e Embrapa assinam protocolo para desenvolver métricas de sustentabilidade para o café brasileiro

A UPL Ltd. (NSE: UPL e BSE: 512070 LSE: UPLL) (“UPL”), fornecedora global de soluções agrícolas sustentáveis, e a Embrapa Territorial assinaram protocolo de intenções para trabalhar conjuntamente em projetos relacionados ao desenvolvimento de métricas e indicadores de sustentabilidade na produção de café no Brasil. Um dos objetivos é fornecer aos consumidores mais e melhores informações sobre quem produz o grão, além do que já é oferecido pelos selos de certificação.

O Brasil produziu cerca de 3 milhões de toneladas de café em 2021, segundo os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O valor básico de produção é estimado em R$ 52,5 bilhões, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Hoje, o país se destaca como o maior produtor e exportador de café do mundo, fornecendo para mais de 140 países

Rogério Melo, gerente de carbono e food value chain da UPL Brasil, diz: “Diante de consumidores cada vez mais exigentes em relação à qualidade do grão e à produção responsável, faz-se cada vez mais necessário reimaginar a sustentabilidade, objetivo central da UPL no mundo. Essa parceria com a Embrapa será fundamental para avançar ainda mais nesse sentido e tem o potencial de agregar ainda mais valor à cafeicultura brasileira. A credibilidade e a tradição da Embrapa Terrotorial somam-se à experiência de campo e às tecnologias e inovadoras da UPL, que possui uma postura de protagonismo em benefício da produção com zero carbono. Vamos trabalhar para diferenciar o café dos produtores que invistam na descarbonização, a partir da mensuração científica, com benefícios ambientais, sociais e econômicos”.

Gustavo Spadotti, chefe-geral da Embrapa Territorial, afirma: “Queremos caminhar a passos largos para a formalização de parcerias, com enfoque principalmente na sustentabilidade da produção agropecuária. A sustentabilidade é uma pauta muito aderente às agendas das duas empresas. O fato de a UPL também ter origem em um país emergente como o Brasil, a Índia, é um ponto a favor da cooperação. Existe a compreensão mútua dos desafios de investir em ciência em nações em desenvolvimento”.

A Embrapa Territorial é o centro de pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) que desenvolve e aplica métodos para o conhecimento multitemático com o objetivo de subsidiar os gestores públicos e o setor privado na busca pela competitividade e sustentabilidade da agropecuária brasileira. A Embrapa é uma instituição vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil.

Sobre a UPL

A UPL Ltd. (NSE: UPL & BSE: 512070, LSE: UPLL) é uma fornecedora global de produtos e soluções agrícolas sustentáveis, com receita anual superior a US$ 6 bilhões. Somos uma empresa com propósito. Por meio do OpenAg®, a UPL está focada em acelerar o progresso do sistema alimentar. Estamos construindo uma rede que está reimaginando a sustentabilidade, redefinindo a maneira como uma indústria inteira pensa e trabalha – aberta a novas ideias, inovação e novas respostas enquanto nos esforçamos para cumprir nossa missão de tornar cada produto alimentício mais sustentável. Como uma das maiores empresas de soluções agrícolas do mundo, nosso robusto portfólio consiste em soluções biológicas e tradicionais de proteção de cultivos com mais de 14.000 registros. Estamos presentes em mais de 130 países, representados por mais de 10.000 colaboradores em todo o mundo. Para obter mais informações sobre nosso portfólio integrado de soluções em toda a cadeia de valor alimentar, incluindo sementes, pós-colheita, bem como serviços físicos e digitais, visite upl-ltd.com e siga-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook.

Sobre a Embrapa Territorial