Trilha à Gruta do Carrapicho reúne 270 visitantes e impulsiona o turismo em Cosmópolis

Na manhã deste domingo (26), foi realizada uma trilha até a Gruta do Carrapicho, em Cosmópolis, por uma agência de turismo ecológico de Campinas. O passeio contou com o apoio da Prefeitura de Cosmópolis, por meio do Departamento de Turismo e atraiu 270 turistas de diferentes cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

O percurso, já conhecido por moradores e visitantes da região, tem se consolidado como uma opção de lazer e ecoturismo em Cosmópolis. Após a trilha, parte dos participantes almoçou em restaurantes locais, contribuindo para o comércio da

cidade.

Outra agência está programada para realizar o mesmo trajeto no próximo domingo (02), dando continuidade às atividades que unem turismo e desenvolvimento econômico local.

A iniciativa faz parte dos esforços do Departamento de Turismo em promover os atrativos naturais de Cosmópolis e fomentar o movimento turístico na região.

Fotos: Sérgio Valentim