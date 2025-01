Em 2025, mais duas escolas municipais passam a atender em período integral

O ano letivo de 2025 irá iniciar no dia 3 de fevereiro com mais duas unidades de Mogi Guaçu com atendimento em período integral do 1º ao 5 º ano, sendo as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Anira Franco de Campos, no Jardim Esplanada, na Zona Leste, e Profª Claudina de Oliveira Ramos, na Chácaras Alvorada.

A meta da Secretaria Municipal da Educação de Mogi Guaçu é aumentar a oferta de ensino integral nas escolas da rede municipal com o objetivo de garantir desenvolvimento e formação integral para as crianças, por meio de um currículo integrado.

Esse sistema de aprendizado já é realizado no Centro de Atendimento Integral à Criança (Caic), no Jardim Santa Terezinha II, e na Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Ubirajara Ramos, no Parque Residencial Ypê Amarelo. Com a mudança, o município passará a contar com quatro unidades de atendimento de ensino integral.

O secretário da Educação, Paulo Paliari, explicou que a meta é oferecer educação em tempo integral de forma gradativa em, no mínimo, 50% das escolas públicas. “Estamos implantando esse novo sistema de educação aos poucos e, assim, vamos tendo tempo hábil para atender ao Plano Nacional de Educação, que foi instituído pelo Governo Federal”, disse.

Ele também disse que com o ensino integral é possível dar mais segurança para as famílias porque, desta forma, as crianças ficam menos tempo em suas casas. “Além disso, os estudantes terão mais tempo dentro da escola e mais oportunidades de aprendizagens com oficinas de artes e de esportes”, comentou.