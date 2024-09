UPL lança inseticida eficaz contra a cigarrinha das pastagens

Produto pode ser utilizado para o manejo integrada de pragas com

biossoluções

A UPL Ltd. (NSE: UPL, BSE: 512070, LSE: UPLL), fornecedora global de

soluções agrícolas sustentáveis, anuncia o lançamento doinseticida Prez. O produto possui amplo espectro de atuação e oferecealta eficácia contra a cigarrinha Deois flavopicta, praga que prejudica pastagens em todo o país.

O produto, formulado em grânulos dispersíveis em água, combina dois ingredientes ativos, oferecendo o melhor efeito de choque contra as pragas-alvo, paralisando sua ação imediatamente. Essa característica é fundamental, já que o inseto sugador causa danos as plantas em suas diversas etapas de desenvolvimento (da ninfaà fase adulta).

Rogério Castro, CEO da UPL Brasil, afirma: “Este novo produto reafirma o compromisso da UPL em fornecer soluções modernas e eficazes para solucionar um problema recorrente na pecuária. Como uma empresa aberta à inovação, estamos contribuindo para fortalecer as fontes nutricionais para os rebanhos que ajudam a produção de carne para apopulação”.

Leandro Valerim, gerente de inseticidas da UPL, complementa: “A cigarrinha-das-pastagens representa um grande desafio para os pecuaristas, já que não apenas reduz o volume do pasto, mas – como indica a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) – diminui os teores de proteínas e minerais, o que torna a pastagem menos palatável aos animais”.

A UPL recomenda que Prez seja utilizado de forma integrada com biossoluções, potencializando não somente a produção sustentável, mas maximizando a geração de alimentos saudáveis para elevar o ganho de peso dos bovinos, rendendo mais arrobas por carcaça. Para esse manejo, a UPL conta com Zebu – bioinseticida registrado contra cigarrinhas Mahanarva fimbriolata, Zulia entreriana e aprópria Deois flavopicta – e com o bioestimulante Foltron Plus, que auxilia a mitigação do estresse vegetal. Ambos fazem parte do portfólio da Natural Plant Protection (NPP), unidade de negócios da

empresa que tem foco em biológicos.

Sobre a UPL

A UPL Ltd. (NSE: UPL & BSE: 512070, LSE: UPLL) é uma fornecedora global

de produtos e soluções agrícolas sustentáveis, com receita anual superior a US$ 6 bilhões. Somos uma empresa com propósito. Por meio do OpenAg®, a UPL está focada em acelerar o progresso do sistema

alimentar. Estamos construindo uma rede que está reimaginando a sustentabilidade, redefinindo a maneira como uma indústria inteira pensa e trabalha – aberta a novas ideias, inovação e novas respostas

enquanto nos esforçamos para cumprir nossa missão de tornar cada produto alimentício mais sustentável. Como uma das maiores empresas de soluções agrícolas do mundo, nosso robusto portfólio consiste em soluções biológicas e tradicionais de proteção de cultivos com mais de 14.000 registros. Estamos presentes em mais de 130 países, representados por mais de 10.000 colaboradores em todo o mundo. Para obter mais informações sobre nosso portfólio integrado de soluções em toda a cadeia de valor alimentar, incluindo sementes, pós-colheita, bem como serviços físicos e digitais, visite upl-ltd.com [3] e siga-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook.

Sobre a NPP

A Natural Plant Protection (NPP) oferece aos agricultores um portfólio abrangente de biossoluções – insumos agrícolas naturalmente derivados. Abrangendo a resiliência das culturas; a proteção contra

pragas, doenças e desafios ambientais; melhorando a nutrição; e dando suporte à saúde do solo, as biossoluções da NPP melhoram a produtividade e rentabilidade das fazendas sem comprometer o meio

ambiente. Com nove plantas de produção, seis laboratórios de P&D e sete estações experimentais ao redor do mundo, e uma rede de distribuição presente em mais de 130 países, a NPP é uma líder

global em biossoluções sustentáveis. Unidade comercial da UPL e parte da Rede OpenAg da UPL, a NPP reimagina a sustentabilidade com a utilização de micropoderes para criar macroimpactos e permitir uma

agricultura forte para resistir às adversidades climáticas.