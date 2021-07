VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE É AMPLIADA PARA O PÚBLICO GERAL EM AMPARO

A partir de hoje, 12 de julho, a Secretaria de Saúde expande para o público geral a vacinação contra a gripe em Amparo. Toda a população com mais de 6 meses de idade pode ser vacinada.

Para receber a dose, a população deve ir até sua Unidade de Saúde da Família de referência com documento com foto e carteirinha de vacinação, se tiver. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira em todas as Unidades de Saúde, das 8h às 16h, até acabarem as doses da vacina na cidade.

O intervalo de 15 dias entre a dose da vacina da gripe e a da vacina contra a Covid-19 deve ser respeitado, e as pessoas que estão com Covid-19 no momento ou receberam alta há menos de 28 dias também estão temporariamente impedidas de receberem a vacina contra o vírus influenza.