Vacinação contra a gripe é prorrogada e estendida para toda população de Jaguariúna

A campanha de vacinação contra a gripe H1N1 que encerraria ontem, 30 de junho, foi prorrogada novamente. Agora, até o dia 24 de julho, qualquer pessoa pode ir até uma unidade básica de saúde (UBS) para ser imunizada. A vacinação está aberta a toda a população.

Em Jaguariúna os moradores podem tomar a dose da vacina em todas sete UBS`s da cidade. São elas: Miguel Martini, XII de Setembro, Fontanella, Florianópolis, Roseira de Cima, Roseira de Baixo e Cruzeiro do Sul.

A secretaria municipal da saúde segue a orientação do governo do estado de São Paulo que diz que a vacinação agora está aberta ao público geral enquanto durarem os estoques.

A vacinação contra a gripe H1N1 que começou no dia 23 de março já imunizou 15.574 pessoas do grupo prioritário em Jaguariúna. No entanto a secretaria municipal de saúde alerta que muitos moradores que fazem parte desses grupos ainda não se vacinaram e a cobertura não atingiu a meta de 90%. Até agora a rede municipal de saúde de Jaguariúna vacinou 67,8% das crianças, 54,3% das gestantes e 50,07% dos adultos (de 50 a 59 anos).

CORONAVÍRUS

Vale destacar que a vacina contra a gripe não previne contra o coronavírus, mas ajuda a imunizar a população contra o vírus influenza e, assim, contribui para diminuir a demanda na rede pública de saúde.