VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA ACONTECE NESTE SÁBADO EM 3 UBS

A Secretaria Municipal de Saúde prossegue com suas ações seletivas de vacinação contra a febre amarela em Jaguariúna.

Como estratégia de intensificação abrirá, neste sábado, dia 15, das 08h às 14h, três Unidades Básicas de Saúde: UBS Florianópolis (Parque Florianópolis), UBS 12 setembro (JD Santa Mercedes) e UBS Cruzeiro (Jd Cruzeiro do Sul).

A partir da segunda-feira, dia 17, a UBS 12 de setembro disponibilizará a vacina contra febre amarela de segunda a sexta feira. Às segundas e quartas, das 8h às 15h; terça, quinta e sexta, das 08h às 18h.

A vacina é a principal forma de prevenção contra a doença. A Secretaria de Saúde reforça que viajantes para regiões com circulação do vírus devem se vacinar com pelo menos 10 dias de antecedência.

A imunização é indicada para crianças a partir dos 9 meses, com reforço aos 4 anos. Pessoas de 5 a 59 anos que não possuem registro de vacinação também devem ser vacinadas. Já para maiores de 60 anos, a aplicação deve ser avaliada por profissionais de saúde.

A prevenção ainda inclui cuidados para evitar picadas de mosquitos e a comunicação sobre a presença de macacos doentes ou mortos, importantes indicadores ambientais sobre a circulação do vírus.