VACINAÇÃO EM AMPARO ACONTECE DAS 8H ÀS 19H NESTA SEMANA

Durante essa semana, a vacinação contra a Covid-19 em Amparo acontece das 8h às 19h, no Bolão. O motivo da pequena redução no horário de atendimento nos próximos dias é que a faixa etária de 30 a 39 anos em Amparo já está mais de 70% imunizada com a primeira dose.

Segundo o calendário do Plano Estadual de Imunização, a vacinação para a faixa etária de 30 a 34 anos continua até o dia 4 de agosto.

Caso a Secretaria de Saúde receba doses da vacina contra a Covid-19 para faixas etárias mais baixas antes do dia 5 de agosto, a vacinação para essas idades será adiantada e o horário de atendimento será ampliado.

Todos os amparenses com 30 anos ou mais que ainda não receberam sua primeira dose podem ir ao Bolão de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, para receber a imunização.