Vagas abertas na ETEC de Artur Nogueira

Oportunidade de ingressar em um curso técnico vai até o dia 19 de janeiro

A ETEC Trajano Camargo de Limeira que possui um polo no município de Artur Nogueira (Escola Modelo) está com vagas remanescentes para o segundo semestre do curso de Administração. Os interessados devem fazer a inscrição através do site www.trajanocamargo.com.br. O edital pode ser encontrado nas redes sociais da instituição de ensino. Assim, os candidatos podem se inscrever a partir desta terça-feira (5) ou até o dia 19 de janeiro. O número total de vagas ainda não foi divulgado.

A relação de documentos necessários e formulários específicos para cada curso estão disponíveis nos editais. Todos passarão por análise nos dias 3 e 4 de fevereiro.

O processo seletivo se divide em duas fases. Os resultados da primeira fase serão divulgados no dia 5 de fevereiro e os resultados da segunda fase, a partir do dia 9 de fevereiro. Já as matrículas serão feitas no dia 10 de fevereiro.

Para outras informações, acesse a página da Escola Trajano Camargo no Facebook (facebook.com/TrajanoCamargo) ou no Instagram (@etectrajnocamargo).

CRONOGRAMA

Inscrições: 05/01 a 19/01/2021

Análise de documentos: 03 e 04/02/2021

Divulgação dos resultados da primeira fase: 05/02/2021

Divulgação dos resultados da segunda fase: 09/02/2021

Matrícula: 10/02/2021