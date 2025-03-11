VAGAS PAT – 11/03/2025
FUNÇÃO
ESCOLARIDADE
REQUISITOS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE MATERIAL CIRCULANTE, SALARIO R$ 2.600,00 + R$ 500 REAIS AJUDA DE CUSTO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
ESTAGIÁRIO
16 A 17 ANOS
01 VAGA
CURSANDO ENSINO MÉDIO
ATENDER PACIENTE CADASTRANDO OS DADOS NO SISTEMA DO LABORATÓRIO, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 7:00HS AS 12:00HS DE
SEGUNDA A SEXTA E AOS SÁBADOS DAS 7:00HS AS 10:00HS, SALARIO R$ 800,00 REAIS SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
MOTORISTA D
05 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA, OBRIGATÓRIO CURSO COLETIVO DE PASSAGEIROS LEVAR PACIENTES, SALARIO R$ 2.195,01,+ VALE REFEIÇÃO + CESTA BÁSICA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
SALADEIRA
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA EM SALADAS E COMIDAS QUENTES, SALARIO R$ 2.000,00 + VALE TRANSPORTE + REFEIÇÃO NO LOCAL, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 07:00HS AS 15:00HS ESCALA 5X1, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AÇOUGUEIRO ( PAGUE MENOS )
06 VAGAS
FUNDAMENTAL
NÃO EXIGE EXPERIENCIA, ATENDIMENTO DE BALCÃO, CORTE DE
CARNES, ABASTECIMENTO, SALARIO 2.474,87 + VALE ALIMENTAÇÃO
R$ 400,00 REAIS + PARTICIPAÇÃO DE LUCROS + PLANO DE CARREIRA
HORÁRIO DE TRABALHO DAS 14:00HS AS 22:20HS, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
OFICIAL DE COZINHA
01 VAGA
FUNDAMENTAL
NÃO É NECESSÁRIO EXPERIENCIA, TER DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO, SALARIO R$ 1.790,00 + ASSISTÊNCIA MEDICA + PLANO
ODONTO + CARTÃO ALIMENTAÇÃO + VALE TRANSPORTE, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
VIGIA 12X36 DIURNO
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 1.892,00 + 10% GRATIFICAÇÃO + REFEIÇÃO NO LOCAL + VALE TRANSPORTE + CESTA
BÁSICA R$ 200,00 REAIS, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
CONTROLADOR DE ACESSO
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CNH A/B, SALARIO R$ 2.000,00, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
ATENDENTE DE AÇOUGUEIRO
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CNH B/C, POSSUIR VEICULO, SALARIO
R$ 2.350,00 + R$ 250,00 VALE COMPRA, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 10:00HS AS 19:20HS, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
FARMACÊUTICO
01 VAGA
SUPERIOR
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, CRF ATIVO, SALARIO R$ 4.455,00 + COMISSÕES DE VENDAS + CONVENIO FARMÁCIA, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 14:40HS AS 23:00HS
VENDEDOR EXTERNO
10 VAGAS
ENSINO MÉDIO
RESPONSÁVEL PELA PROSPECÇÃO, APRESENTAÇÃO DO CARTÃO DE TODOS, SALARIO R$ 1.518,00 APOS EXPERIENCIA R$ 1.738,87 + AJUDA DE CUSTO R$ 80,00 + CESTA BÁSICA R$ 150,00, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
PRIMEIRO EMPREGO
15 VAGAS
ENSINO MÉDIO
EMPRESA ALIMENTÍCIA, HORÁRIO DE TRABALHO SEGUNDO TURNO
ESCALA 6X2 14:20 AS 22:40HS, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
REVISOR (A) (TEKA)
08 VAGAS
FUNDAMENTAL
FAZER A REVISÃO DOS ARTIGOS DE COSTURA, DOBRAR CONFORME SOLICITADO NO PEDIDO, SALARIO NÃO FOI DIVULGADO PELA EMPRESA + REFEIÇÃO NO LOCAL + CONVENIO MEDICO E ODONTO + PREMIAÇÃO + FRETADO
OPERADOR DE BENEFICIAMENTO (TEKA)
03 VAGAS
FUNDAMENTAL
TRANSPORTAR O TECIDO ATE A MAQUINA DE CHAMUSCAR, DESLOCAR OS ROLOS DE TECIDOS PARA AS MAQUINAS, SALARIO NÃO FOI DIVULGADO PELA EMPRESA + REFEIÇÃO NO LOCAL + CONVENIO MEDICO E ODONTO + PREMIAÇÃO + FRETADO
OPERADOR DE TECELAGEM (TEKA)
06 VAGAS
FUNDAMENTAL
FAZER LEVANTAMENTO DE FIO DE TRAMA ( TITULO ) QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO NAS MAQUINAS DE TECER, RECEBER OS FIOS VINDO DA FIAÇÃO E FAZER A DISTRIBUIÇÃO, SALARIO NÃO FOI
DIVULGADO PELA EMPRESA + REFEIÇÃO NO LOCAL + CONVENIO MEDICO E ODONTO + PREMIAÇÃO + FRETADO
ELETRICISTA ( TEKA )
01 VAGA
TÉCNICO
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO NÃO FOI DIVULGADO PELA EMPRESA + REFEIÇÃO NO LOCAL + CONVENIO MEDICO E ODONTO
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
04 VAGAS
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA COMPROVADA, CURSO NR11, CNH B, POSSUIR VEICULO, DISPONIBILIDADE PARA O SEGUNDO TURNO DE SEGUNDA A SÁBADO DAS 14:20 AS 23:10HS SALARIO R$ 2.052,60 + AJUDA DE CUSTO COMBUSTÍVEL + VALE REFEIÇÃO R$ 1.015,00, LOCAL DE TRABALHO: PAULÍNIA
MOTORISTA ENTREGADOR
03 VAGAS
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, FAZER ENTREGA DE REFRIGERADORES, SALARIO R$ 2.205,00 + VALE REFEIÇÃO R$ 34,12 DIA TRABALHADO +
VALE ALIMENTAÇÃO R$ 220,00 + VALE TRANSPORTE R$ 400,00 EM CARTÃO BENEFICIO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AÇOUGUEIRO
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CNH A/B, POSSUIR VEICULO, SALARIO R$ 2.350,00 + R$ 250,00, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 10:00HS ÀS 19:20HS, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
SERVIÇOS GERAIS
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
MAIOR DE 18, ATUAR NO ATENDIMENTO A CLIENTES, SALARIO R$ 1.615,95 + REFEIÇÃO NO LOCAL + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA + PLANO MEDICO E ODONTO, 1° TURNO 08:00 AS 16:20 OU 2° TURNO 15:00 AS 23:20
COSTUREIRA
05 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA EM MAQUINAS RETA, OVERLOQUE, SALARIO R$ 2.553,00 + VALE ALIMENTAÇÃO R$ 280,00 + FRETADO + REFEIÇÃO NO LOCAL + CONVENIO MÉDIO E ODONTO + PLR, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
GARÇOM
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
MAIOR DE 18, ATUAR NO ATENDIMENTO A CLIENTES, SALARIO R$ 1.615,95 + REFEIÇÃO NO LOCAL + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA + PLANO MEDICO E ODONTO, 1° TURNO 08:00 AS 16:20 OU 2° TURNO 15:00 AS
23:20HS
COZINHEIRA
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 08:00 AS 16:00HS, SALARIO R$ 2.800,00 + GORJETA R$ 160,00 + CESTA BÁSICA R$ 140,00 + COMISSÃO + VALE TRANSPORTE
COLETOR DE LIXO DOMICILIAR
09 VAGAS
FUNDAMENTAL
MAIOR DE 18, SALARIO R$ 1.634,50 + 40% INSALUBRIDADE
+ ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONTO + GYMPASS + TRANSPORTE 6%, HORÁRIO DE TRABALHO DIURNO E NOTURNO.
AJUDANTE DE PEDREIRO
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 1.900,00 + R$ 320,00 DE
INSALUBRIDADE + FRETADO + ALIMENTAÇÃO, APOS 3 MESES VALE ASSIDUIDADE
MEIO OFICIAL ELETRICISTA
MANUTENÇÃO
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA, AUXILIAR O ELETRICISTA NAS ATIVIDADES
NTRE OUTROS, CNH B, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO,SALARIO R$ 2.267,65 + TRANSPORTE + ALIMENTAÇÃO + SEGURO DE VIDA + TOTAL PASS.
OFICIAL DE MANUTENÇÃO
02 VAGAS
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA, REALIZAR REPAROS E LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES, REALIZAR LIMPEZA DA VEGETAÇÃO AO REDOR DA USINA FOTOVOLTÁTICA, REPAROS HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, CNH B, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO,SALARIO R$ 2.700,00 + TRANSPORTE + ALIMENTAÇÃO + SEGURO DE VIDA + TOTAL PASS.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
FABRICA DE RAÇÃO
01 VAGA
FUNDAMENTAL
MAIOR DE 18, SALARIO R$ 2.035,89 + CESTA ALIMENTAÇÃO + SEGURO DE VIDA + VALE TRANSPORTE,SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AJUDANTE DE COZINHA
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 08:00 AS 16:00HS, SALARIO R$ 2.100,00 + GORJETA R$ 160,00 + CESTA BÁSICA R$ 140,00 + COMISSÃO + VALE TRANSPORTE
JOVEM APRENDIZ
02 VAGAS
ENSINO MÉDIO
MAIOR DE 18, APOIO E ATENDIMENTO AO PUBLICO E EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA, CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA, SALARIO R$ 1.118,92 + TICKET REFEIÇÃO R$ 19,87 POR DIA + TICKET ALIMENTAÇÃO R$ 156,92 + VALE TRANSPORTE, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 1
40 VAGAS
FUNDAMENTAL
MAIOR DE 18, AUXILIAR GERAL NA ESTUFA, SALARIO R$ 2.034,34 + TRANSPORTE + CARTÃO ALIMENTAÇÃO R$ 250,00 + CAFE DA MANHÃ + PREMIO R$ 250,00 SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
ESTAGIÁRIO
01 VAGA
CURSANDO SUPERIOR
ADMINISTRAÇÃO
HORÁRIO DE TRABALHO DAS 10:00 AS 18:00 HS, SALARIO R$ 1.300,00 + FRETADO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
OFICIAL SERVIÇOS DIVERSOS
01 VAGA
FUNDAMENTAL
MAIOR DE 18, RECEBER E DESTINAR EMBALAGENS VAZIAS, SALARIO R$ 2.375,00 + PLANO SAÚDE E ODONTO + ALIMENTAÇÃO R$ 638,00 + AUXILIO TRANSPORTE
ANALISTA DE LOGÍSTICA
01 VAGA
SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO
ENGENHARIA DA PRODUÇÃO
TECNÓLOGO EM LOGÍSTICA
EXPERIENCIA EM NEGOCIAÇÃO DE FRETES PARA EXPEDIÇÃO, PACOTE OFFICE AVANÇADO, EMPRESA NÃO DIVULGOU O SALARIO, VALE TRANSPORTE, CONVENIO MEDICO E ODONTO,REFEIÇÃO NO LOCAL, VALE ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA, CONVENIO FARMÁCIA E COM FACULDADES, PLR
MONTADOR MECÂNICO
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA COM MONTAGEM DE MAQUINAS DE REFRIGERAÇÃO, CÂMARAS FRIAS,COMPRESSORES, TUBULAÇÕES, FAZER PEQUENAS SOLDAS, CONHECIMENTO EM LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO TÉCNICO, TRABALHAR EM PAULÍNIA, EMPRESA NÃO DIVULGA O SALARIO, VALE TRANSPORTE, CONVENIO MEDICO E ODONTO, REFEIÇÃO NO LOCAL, VALE ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA, CONVENIO FARMÁCIA E COM FACULDADES, PLR
MONTADOR ELÉTRICO
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA COM MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO, CONHECIMENTO EM LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO TÉCNICO POSSUIR CURSO NR10, EMPRESA NÃO DIVULGOU O SALARIO, VALE TRANSPORTE, CONVENIO MEDICO E ODONTO,REFEIÇÃO NO LOCAL, VALE ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA, CONVENIO FARMÁCIA E COM FACULDADES, PLR
AUXILIAR FISCAL
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIÊNCIA NA ÁREA FISCAL E ROTINA DO DEPARTAMENTO, SALÁRIO R$ 1949,00+ VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 29,00 POR DIA+ DAY OFF ANIVERSÁRIO+ GINÁSTICA LABORAL+ GYMPASS + PLANO ODONTOLÓGICO E UNIMED + FARMÁCIA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, PRESTAR SUPORTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BUROCRÁTICAS DO SETOR, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS, CONTROLE DE FÉRIAS E LICENÇAS, SALÁRIO R$ 1949,00 + VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 29,00 POR DIA+ DAY OFF ANIVERSÁRIO+ GINÁSTICA LABORAL+ GYMPASS+ PLANO ODONTOLÓGICO E UNIMED+ FARMÁCIA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
AUXILIAR DE LIMPEZA (FÁBRICA)
02 VAGAS
ENSINO MÉDIO COMPLETO
OU CURSANDO
MAIOR DE 18,HORÁRIO DE TRABALHO DAS 13:40 ÀS 22:00HS DE SEGUNDA Á SÁBADO, FAZER TODA A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA FÁBRICA, SALÁRIO R$ 2242,62+ CESTA BÁSICA+ AJUDA DE CUSTO+ PLR, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
ALMOXARIFE (TEKA)
01 VAGAENSINO MÉDIO
MAIOR DE 18, TER HABILIDADE EM EXCEL, RECEBIMENTO DE MERCADORIAS, CONFERÊNCIA E ENTRE OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES AO CARGO, SALÁRIO SERÁ INFORMADO NA ENTREVISTA+ REFEIÇÃO NO LOCAL+ CONVÊNIO MÉDICO E ODONTO+ PREMIAÇÃO E FRETADO.
OPERADOR PRODUÇÃO ( INDUSTRIA)
03 VAGAS
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA NA PRODUÇÃO, SALARIO R$ 2.083,00 + PLANO MEDICO E ODONTO + CESTA BÁSICA + SEGURO DE VIDA + REFEIÇÃO NO LOCAL, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
JARDINEIRO
15 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, PREPARAR, CONSERVAR E LIMPAR JARDINS, SALÁRIO R$ 1716,00+ VALE REFEIÇÃO+ CESTA BÁSICA+ TRANSPORTE, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA, COSMÓPOLIS E ENG. COELHO.
TÉCNICO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
01 VAGA
TÉCNICO
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, REALIZAR MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, SALÁRIO R$ 3000,00 À R$ 6000,00 DEPENDENDO DA EXPERIENCIA+ CESTA BÁSICA+ AJUDA DE CUSTO+ PLR, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 13:40 ÀS 22:00HS DE SEGUNDA À SÁBADO.
AUXILIAR DE MONTAGEM
10 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS E PARA DORMIR NO LOCAL DE TRABALHO, SALÁRIO R$ 1900,00 + R$ 320,00 DE INSALUBRIDADE+ FRETADO+ ALIMENTAÇÃO + VALE ASSIDUIDADE APÓS 3 MESES + MORADIA.
AJUDANTE DE PEDREIRO
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
CONHECIMENTO NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 1.900,00 + R$ 320,00 DE
INSALUBRIDADE + FRETADO + ALIMENTAÇÃO, APOS 3 MESES VALE ASSIDUIDADE, DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS
SERVIÇOS GERAIS
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
ATUAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE, 1° TURNO DAS 08:00 AS 16:20HS 2° TURNO DAS 15:00 AS 23:20HS, SALARIO R$ 1.800 APOS A EXPERIENCIA , SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AUXILIAR DE COZINHA
( RESTAURANTE)
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA, ATUAR NO PREPARO DE ALIMENTOS, SALARIO R$ 1.880,00 APOS A EXPERIENCIA, 1° TURNO DAS 08:00 AS 16:20HS 2° TURNO DAS 15:00 AS 23:20HS, SALARIO R$ 1.800 APOS A EXPERIENCIA , SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AJUDANTE DE ACABAMENTO
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA EM CARPINTARIA, AUXILIAR NA ARMAÇÃO DE FERRAGEM/CONCRETAGEM, INSTALAR E MONTAR ESTRUTURA DE MADEIRA/CAIXARIA, LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE PROJETO, SALARIO NÃO FOI DIVULGADO PELA EMPRESA + TRANSPORTE + CARTÃO ALIMENTAÇÃO R$ 450,00 + CAFE DA MANHÃ + CONVENIO ODONTO APOS EFETIVAÇÃO
SERRALHEIRO
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CONHECIMENTO EM LEITURA DE PROJETO, CONHECIMENTO EM SOLDA MIG E ELETRODO, CURSOS DO SENAI SERÁ UM DIFERENCIAL, SALARIO R$ 2.908,11 + TRANSPORTE + CARTÃO ALIMENTAÇÃO R$ 450,00 + CAFE DA MANHÃ + CONVENIO ODONTO APOS EFETIVAÇÃO
MECÂNICO MANUTENÇÃO
03 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA EM MECÂNICA DE HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PNEUMÁTICA, SALARIO R$ 2.500,00 A R$ 3.500,00, DEPENDE DA EXPERIENCIA + PLANO DE SAÚDE E ODONTO + VALE TRANSPORTE +VALE ALIMENTAÇÃO
AJUDANTE GERAL (JARDINAGEM)
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
MAIOR DE 18,SALARIO R$ 1559,59 + INSALUBRIDADE + VALE ALIMENTAÇÃO + TICKET REFEIÇÃO POR DIA TRABALHADO + BÔNUS DE ASSIDUIDADE
OPERADOR MAQUINA ROÇADEIRA
02 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 1.596,75 + INSALUBRIDADE + VALE ALIMENTAÇÃO + TICKET REFEIÇÃO POR DIA TRABALHADO + BÔNUS DE ASSIDUIDADE
TRABALHADOR RURAL
03 VAGAS
FUNDAMENTAL
MAIOR DE 18, PLANTIO, ESPAÇAMENTO. COLHEITA, E OUTROS, SALARIO R$ 1.840,00 + VALE ALIMENTAÇÃO VINCULADO A PRESENÇA R$ 150,00 +TRANSPORTE + SEGURO DE VIDA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
MAGAREFE
10 VAGAS
FUNDAMENTAL
MAIOR 18,FRIGORÍFICO, SALARIO R$ 1.691,57 + CAFÉ DA MANHÃ + FRETADO + PLR + CESTA BÁSICA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
10 VAGAS
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 2.186,28+FRETADO + VALE ALIMENTAÇÃO + INSALUBRIDADE, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
AUXILIAR DE LABORATÓRIO
INDUSTRIAL
02 VAGAS
TÉCNICO EM QUÍMICA OU
CORRELATAS
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 2.186,28 + FRETADO + VALE ALIMENTAÇÃO + INSALUBRIDADE, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
TORNEIRO MECÂNICO
01 VAGA
ENSINO MÉDIO
EXPERIENCIA, CURSO SENAI, CNH A/B, POSSUIR VEICULO, SALARIO SERÁ DIVULGADO NA ENTREVISA + PLANO MEDICO E ODONTO + REFEITÓRIO NO LOCAL + SEGURO DE VIDA, + CESTA BÁSICA
JARDINEIRO 1
01 VAGA
FUNDAMENTAL
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 2.306,88 + FRETADO + REFEIÇÃO NO LOCAL + VALE ALIMENTAÇÃO R$ 144,67, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 05:00 HS AS 13:20HS