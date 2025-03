VAGAS PAT – 11/03/2025

FUNÇÃO

ESCOLARIDADE

REQUISITOS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE MATERIAL CIRCULANTE, SALARIO R$ 2.600,00 + R$ 500 REAIS AJUDA DE CUSTO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

ESTAGIÁRIO

16 A 17 ANOS

01 VAGA

CURSANDO ENSINO MÉDIO

ATENDER PACIENTE CADASTRANDO OS DADOS NO SISTEMA DO LABORATÓRIO, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 7:00HS AS 12:00HS DE

SEGUNDA A SEXTA E AOS SÁBADOS DAS 7:00HS AS 10:00HS, SALARIO R$ 800,00 REAIS SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

MOTORISTA D

05 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA, OBRIGATÓRIO CURSO COLETIVO DE PASSAGEIROS LEVAR PACIENTES, SALARIO R$ 2.195,01,+ VALE REFEIÇÃO + CESTA BÁSICA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

SALADEIRA

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA EM SALADAS E COMIDAS QUENTES, SALARIO R$ 2.000,00 + VALE TRANSPORTE + REFEIÇÃO NO LOCAL, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 07:00HS AS 15:00HS ESCALA 5X1, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AÇOUGUEIRO ( PAGUE MENOS )

06 VAGAS

FUNDAMENTAL

NÃO EXIGE EXPERIENCIA, ATENDIMENTO DE BALCÃO, CORTE DE

CARNES, ABASTECIMENTO, SALARIO 2.474,87 + VALE ALIMENTAÇÃO

R$ 400,00 REAIS + PARTICIPAÇÃO DE LUCROS + PLANO DE CARREIRA

HORÁRIO DE TRABALHO DAS 14:00HS AS 22:20HS, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

OFICIAL DE COZINHA

01 VAGA

FUNDAMENTAL

NÃO É NECESSÁRIO EXPERIENCIA, TER DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO, SALARIO R$ 1.790,00 + ASSISTÊNCIA MEDICA + PLANO

ODONTO + CARTÃO ALIMENTAÇÃO + VALE TRANSPORTE, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

VIGIA 12X36 DIURNO

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 1.892,00 + 10% GRATIFICAÇÃO + REFEIÇÃO NO LOCAL + VALE TRANSPORTE + CESTA

BÁSICA R$ 200,00 REAIS, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

CONTROLADOR DE ACESSO

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CNH A/B, SALARIO R$ 2.000,00, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

ATENDENTE DE AÇOUGUEIRO

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CNH B/C, POSSUIR VEICULO, SALARIO

R$ 2.350,00 + R$ 250,00 VALE COMPRA, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 10:00HS AS 19:20HS, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

FARMACÊUTICO

01 VAGA

SUPERIOR

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, CRF ATIVO, SALARIO R$ 4.455,00 + COMISSÕES DE VENDAS + CONVENIO FARMÁCIA, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 14:40HS AS 23:00HS

VENDEDOR EXTERNO

10 VAGAS

ENSINO MÉDIO

RESPONSÁVEL PELA PROSPECÇÃO, APRESENTAÇÃO DO CARTÃO DE TODOS, SALARIO R$ 1.518,00 APOS EXPERIENCIA R$ 1.738,87 + AJUDA DE CUSTO R$ 80,00 + CESTA BÁSICA R$ 150,00, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

PRIMEIRO EMPREGO

15 VAGAS

ENSINO MÉDIO

EMPRESA ALIMENTÍCIA, HORÁRIO DE TRABALHO SEGUNDO TURNO

ESCALA 6X2 14:20 AS 22:40HS, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

REVISOR (A) (TEKA)

08 VAGAS

FUNDAMENTAL

FAZER A REVISÃO DOS ARTIGOS DE COSTURA, DOBRAR CONFORME SOLICITADO NO PEDIDO, SALARIO NÃO FOI DIVULGADO PELA EMPRESA + REFEIÇÃO NO LOCAL + CONVENIO MEDICO E ODONTO + PREMIAÇÃO + FRETADO

OPERADOR DE BENEFICIAMENTO (TEKA)

03 VAGAS

FUNDAMENTAL

TRANSPORTAR O TECIDO ATE A MAQUINA DE CHAMUSCAR, DESLOCAR OS ROLOS DE TECIDOS PARA AS MAQUINAS, SALARIO NÃO FOI DIVULGADO PELA EMPRESA + REFEIÇÃO NO LOCAL + CONVENIO MEDICO E ODONTO + PREMIAÇÃO + FRETADO

OPERADOR DE TECELAGEM (TEKA)

06 VAGAS

FUNDAMENTAL

FAZER LEVANTAMENTO DE FIO DE TRAMA ( TITULO ) QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO NAS MAQUINAS DE TECER, RECEBER OS FIOS VINDO DA FIAÇÃO E FAZER A DISTRIBUIÇÃO, SALARIO NÃO FOI

DIVULGADO PELA EMPRESA + REFEIÇÃO NO LOCAL + CONVENIO MEDICO E ODONTO + PREMIAÇÃO + FRETADO

ELETRICISTA ( TEKA )

01 VAGA

TÉCNICO

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO NÃO FOI DIVULGADO PELA EMPRESA + REFEIÇÃO NO LOCAL + CONVENIO MEDICO E ODONTO

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

04 VAGAS

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA COMPROVADA, CURSO NR11, CNH B, POSSUIR VEICULO, DISPONIBILIDADE PARA O SEGUNDO TURNO DE SEGUNDA A SÁBADO DAS 14:20 AS 23:10HS SALARIO R$ 2.052,60 + AJUDA DE CUSTO COMBUSTÍVEL + VALE REFEIÇÃO R$ 1.015,00, LOCAL DE TRABALHO: PAULÍNIA

MOTORISTA ENTREGADOR

03 VAGAS

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, FAZER ENTREGA DE REFRIGERADORES, SALARIO R$ 2.205,00 + VALE REFEIÇÃO R$ 34,12 DIA TRABALHADO +

VALE ALIMENTAÇÃO R$ 220,00 + VALE TRANSPORTE R$ 400,00 EM CARTÃO BENEFICIO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AÇOUGUEIRO

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CNH A/B, POSSUIR VEICULO, SALARIO R$ 2.350,00 + R$ 250,00, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 10:00HS ÀS 19:20HS, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

SERVIÇOS GERAIS

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

MAIOR DE 18, ATUAR NO ATENDIMENTO A CLIENTES, SALARIO R$ 1.615,95 + REFEIÇÃO NO LOCAL + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA + PLANO MEDICO E ODONTO, 1° TURNO 08:00 AS 16:20 OU 2° TURNO 15:00 AS 23:20

COSTUREIRA

05 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA EM MAQUINAS RETA, OVERLOQUE, SALARIO R$ 2.553,00 + VALE ALIMENTAÇÃO R$ 280,00 + FRETADO + REFEIÇÃO NO LOCAL + CONVENIO MÉDIO E ODONTO + PLR, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

GARÇOM

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

MAIOR DE 18, ATUAR NO ATENDIMENTO A CLIENTES, SALARIO R$ 1.615,95 + REFEIÇÃO NO LOCAL + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA + PLANO MEDICO E ODONTO, 1° TURNO 08:00 AS 16:20 OU 2° TURNO 15:00 AS

23:20HS

COZINHEIRA

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 08:00 AS 16:00HS, SALARIO R$ 2.800,00 + GORJETA R$ 160,00 + CESTA BÁSICA R$ 140,00 + COMISSÃO + VALE TRANSPORTE

COLETOR DE LIXO DOMICILIAR

09 VAGAS

FUNDAMENTAL

MAIOR DE 18, SALARIO R$ 1.634,50 + 40% INSALUBRIDADE

+ ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONTO + GYMPASS + TRANSPORTE 6%, HORÁRIO DE TRABALHO DIURNO E NOTURNO.

AJUDANTE DE PEDREIRO

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 1.900,00 + R$ 320,00 DE

INSALUBRIDADE + FRETADO + ALIMENTAÇÃO, APOS 3 MESES VALE ASSIDUIDADE

MEIO OFICIAL ELETRICISTA

MANUTENÇÃO

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA, AUXILIAR O ELETRICISTA NAS ATIVIDADES

NTRE OUTROS, CNH B, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO,SALARIO R$ 2.267,65 + TRANSPORTE + ALIMENTAÇÃO + SEGURO DE VIDA + TOTAL PASS.

OFICIAL DE MANUTENÇÃO

02 VAGAS

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA, REALIZAR REPAROS E LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES, REALIZAR LIMPEZA DA VEGETAÇÃO AO REDOR DA USINA FOTOVOLTÁTICA, REPAROS HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, CNH B, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO,SALARIO R$ 2.700,00 + TRANSPORTE + ALIMENTAÇÃO + SEGURO DE VIDA + TOTAL PASS.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

FABRICA DE RAÇÃO

01 VAGA

FUNDAMENTAL

MAIOR DE 18, SALARIO R$ 2.035,89 + CESTA ALIMENTAÇÃO + SEGURO DE VIDA + VALE TRANSPORTE,SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AJUDANTE DE COZINHA

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 08:00 AS 16:00HS, SALARIO R$ 2.100,00 + GORJETA R$ 160,00 + CESTA BÁSICA R$ 140,00 + COMISSÃO + VALE TRANSPORTE

JOVEM APRENDIZ

02 VAGAS

ENSINO MÉDIO

MAIOR DE 18, APOIO E ATENDIMENTO AO PUBLICO E EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA, CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA, SALARIO R$ 1.118,92 + TICKET REFEIÇÃO R$ 19,87 POR DIA + TICKET ALIMENTAÇÃO R$ 156,92 + VALE TRANSPORTE, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 1

40 VAGAS

FUNDAMENTAL

MAIOR DE 18, AUXILIAR GERAL NA ESTUFA, SALARIO R$ 2.034,34 + TRANSPORTE + CARTÃO ALIMENTAÇÃO R$ 250,00 + CAFE DA MANHÃ + PREMIO R$ 250,00 SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

ESTAGIÁRIO

01 VAGA

CURSANDO SUPERIOR

ADMINISTRAÇÃO

HORÁRIO DE TRABALHO DAS 10:00 AS 18:00 HS, SALARIO R$ 1.300,00 + FRETADO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

OFICIAL SERVIÇOS DIVERSOS

01 VAGA

FUNDAMENTAL

MAIOR DE 18, RECEBER E DESTINAR EMBALAGENS VAZIAS, SALARIO R$ 2.375,00 + PLANO SAÚDE E ODONTO + ALIMENTAÇÃO R$ 638,00 + AUXILIO TRANSPORTE

ANALISTA DE LOGÍSTICA

01 VAGA

SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO

ENGENHARIA DA PRODUÇÃO

TECNÓLOGO EM LOGÍSTICA

EXPERIENCIA EM NEGOCIAÇÃO DE FRETES PARA EXPEDIÇÃO, PACOTE OFFICE AVANÇADO, EMPRESA NÃO DIVULGOU O SALARIO, VALE TRANSPORTE, CONVENIO MEDICO E ODONTO,REFEIÇÃO NO LOCAL, VALE ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA, CONVENIO FARMÁCIA E COM FACULDADES, PLR

MONTADOR MECÂNICO

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA COM MONTAGEM DE MAQUINAS DE REFRIGERAÇÃO, CÂMARAS FRIAS,COMPRESSORES, TUBULAÇÕES, FAZER PEQUENAS SOLDAS, CONHECIMENTO EM LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO TÉCNICO, TRABALHAR EM PAULÍNIA, EMPRESA NÃO DIVULGA O SALARIO, VALE TRANSPORTE, CONVENIO MEDICO E ODONTO, REFEIÇÃO NO LOCAL, VALE ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA, CONVENIO FARMÁCIA E COM FACULDADES, PLR

MONTADOR ELÉTRICO

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA COM MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO, CONHECIMENTO EM LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO TÉCNICO POSSUIR CURSO NR10, EMPRESA NÃO DIVULGOU O SALARIO, VALE TRANSPORTE, CONVENIO MEDICO E ODONTO,REFEIÇÃO NO LOCAL, VALE ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA, CONVENIO FARMÁCIA E COM FACULDADES, PLR

AUXILIAR FISCAL

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIÊNCIA NA ÁREA FISCAL E ROTINA DO DEPARTAMENTO, SALÁRIO R$ 1949,00+ VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 29,00 POR DIA+ DAY OFF ANIVERSÁRIO+ GINÁSTICA LABORAL+ GYMPASS + PLANO ODONTOLÓGICO E UNIMED + FARMÁCIA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, PRESTAR SUPORTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BUROCRÁTICAS DO SETOR, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS, CONTROLE DE FÉRIAS E LICENÇAS, SALÁRIO R$ 1949,00 + VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 29,00 POR DIA+ DAY OFF ANIVERSÁRIO+ GINÁSTICA LABORAL+ GYMPASS+ PLANO ODONTOLÓGICO E UNIMED+ FARMÁCIA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

AUXILIAR DE LIMPEZA (FÁBRICA)

02 VAGAS

ENSINO MÉDIO COMPLETO

OU CURSANDO

MAIOR DE 18,HORÁRIO DE TRABALHO DAS 13:40 ÀS 22:00HS DE SEGUNDA Á SÁBADO, FAZER TODA A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA FÁBRICA, SALÁRIO R$ 2242,62+ CESTA BÁSICA+ AJUDA DE CUSTO+ PLR, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

ALMOXARIFE (TEKA)

01 VAGAENSINO MÉDIO

MAIOR DE 18, TER HABILIDADE EM EXCEL, RECEBIMENTO DE MERCADORIAS, CONFERÊNCIA E ENTRE OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES AO CARGO, SALÁRIO SERÁ INFORMADO NA ENTREVISTA+ REFEIÇÃO NO LOCAL+ CONVÊNIO MÉDICO E ODONTO+ PREMIAÇÃO E FRETADO.

OPERADOR PRODUÇÃO ( INDUSTRIA)

03 VAGAS

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA NA PRODUÇÃO, SALARIO R$ 2.083,00 + PLANO MEDICO E ODONTO + CESTA BÁSICA + SEGURO DE VIDA + REFEIÇÃO NO LOCAL, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

JARDINEIRO

15 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, PREPARAR, CONSERVAR E LIMPAR JARDINS, SALÁRIO R$ 1716,00+ VALE REFEIÇÃO+ CESTA BÁSICA+ TRANSPORTE, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA, COSMÓPOLIS E ENG. COELHO.

TÉCNICO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

01 VAGA

TÉCNICO

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, REALIZAR MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, SALÁRIO R$ 3000,00 À R$ 6000,00 DEPENDENDO DA EXPERIENCIA+ CESTA BÁSICA+ AJUDA DE CUSTO+ PLR, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 13:40 ÀS 22:00HS DE SEGUNDA À SÁBADO.

AUXILIAR DE MONTAGEM

10 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS E PARA DORMIR NO LOCAL DE TRABALHO, SALÁRIO R$ 1900,00 + R$ 320,00 DE INSALUBRIDADE+ FRETADO+ ALIMENTAÇÃO + VALE ASSIDUIDADE APÓS 3 MESES + MORADIA.

AJUDANTE DE PEDREIRO

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

CONHECIMENTO NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 1.900,00 + R$ 320,00 DE

INSALUBRIDADE + FRETADO + ALIMENTAÇÃO, APOS 3 MESES VALE ASSIDUIDADE, DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS

SERVIÇOS GERAIS

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

ATUAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE, 1° TURNO DAS 08:00 AS 16:20HS 2° TURNO DAS 15:00 AS 23:20HS, SALARIO R$ 1.800 APOS A EXPERIENCIA , SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AUXILIAR DE COZINHA

( RESTAURANTE)

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA, ATUAR NO PREPARO DE ALIMENTOS, SALARIO R$ 1.880,00 APOS A EXPERIENCIA, 1° TURNO DAS 08:00 AS 16:20HS 2° TURNO DAS 15:00 AS 23:20HS, SALARIO R$ 1.800 APOS A EXPERIENCIA , SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AJUDANTE DE ACABAMENTO

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA EM CARPINTARIA, AUXILIAR NA ARMAÇÃO DE FERRAGEM/CONCRETAGEM, INSTALAR E MONTAR ESTRUTURA DE MADEIRA/CAIXARIA, LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE PROJETO, SALARIO NÃO FOI DIVULGADO PELA EMPRESA + TRANSPORTE + CARTÃO ALIMENTAÇÃO R$ 450,00 + CAFE DA MANHÃ + CONVENIO ODONTO APOS EFETIVAÇÃO

SERRALHEIRO

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CONHECIMENTO EM LEITURA DE PROJETO, CONHECIMENTO EM SOLDA MIG E ELETRODO, CURSOS DO SENAI SERÁ UM DIFERENCIAL, SALARIO R$ 2.908,11 + TRANSPORTE + CARTÃO ALIMENTAÇÃO R$ 450,00 + CAFE DA MANHÃ + CONVENIO ODONTO APOS EFETIVAÇÃO

MECÂNICO MANUTENÇÃO

03 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA EM MECÂNICA DE HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PNEUMÁTICA, SALARIO R$ 2.500,00 A R$ 3.500,00, DEPENDE DA EXPERIENCIA + PLANO DE SAÚDE E ODONTO + VALE TRANSPORTE +VALE ALIMENTAÇÃO

AJUDANTE GERAL (JARDINAGEM)

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

MAIOR DE 18,SALARIO R$ 1559,59 + INSALUBRIDADE + VALE ALIMENTAÇÃO + TICKET REFEIÇÃO POR DIA TRABALHADO + BÔNUS DE ASSIDUIDADE

OPERADOR MAQUINA ROÇADEIRA

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 1.596,75 + INSALUBRIDADE + VALE ALIMENTAÇÃO + TICKET REFEIÇÃO POR DIA TRABALHADO + BÔNUS DE ASSIDUIDADE

TRABALHADOR RURAL

03 VAGAS

FUNDAMENTAL

MAIOR DE 18, PLANTIO, ESPAÇAMENTO. COLHEITA, E OUTROS, SALARIO R$ 1.840,00 + VALE ALIMENTAÇÃO VINCULADO A PRESENÇA R$ 150,00 +TRANSPORTE + SEGURO DE VIDA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

MAGAREFE

10 VAGAS

FUNDAMENTAL

MAIOR 18,FRIGORÍFICO, SALARIO R$ 1.691,57 + CAFÉ DA MANHÃ + FRETADO + PLR + CESTA BÁSICA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

10 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 2.186,28+FRETADO + VALE ALIMENTAÇÃO + INSALUBRIDADE, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AUXILIAR DE LABORATÓRIO

INDUSTRIAL

02 VAGAS

TÉCNICO EM QUÍMICA OU

CORRELATAS

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 2.186,28 + FRETADO + VALE ALIMENTAÇÃO + INSALUBRIDADE, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

TORNEIRO MECÂNICO

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA, CURSO SENAI, CNH A/B, POSSUIR VEICULO, SALARIO SERÁ DIVULGADO NA ENTREVISA + PLANO MEDICO E ODONTO + REFEITÓRIO NO LOCAL + SEGURO DE VIDA, + CESTA BÁSICA

JARDINEIRO 1

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 2.306,88 + FRETADO + REFEIÇÃO NO LOCAL + VALE ALIMENTAÇÃO R$ 144,67, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 05:00 HS AS 13:20HS