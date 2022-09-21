VAGAS PAT – 19/09/2022

FUNÇÃO ESCOLARIDADE REQUISITOS
AJUDANTE GERAL

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO EXPERIÊNCIA COMO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, CNH B + DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS.

SALÁRIO R$ 1.500,00

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
SERVIÇOS GERAIS

03 VAGAS

 FUNDAMENTAL ESTUFA DE ORQUÍDEAS.

SALÁRIO R$ 1.400,00

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
SERVIÇOS GERAIS

 (MANUTENÇÃO)

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 1 ANO.

SALÁRIO R$ 1.458,04 + VALE ALIMENTAÇÃO R$ 120,86.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
FAXINEIRA

01 VAGA

 FUNDAMENTAL  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 1 ANO, DISPONIBILIDADE PARA 2 TURNO (13:30 AS 22:00HS / SAB. 11:00 AS 17:00HS).

SALÁRIO R$ 1.905,24 + CESTA BASICA + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + SEGURO DE VIDA + PLR + FRETADO.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

 
AUXILIAR DE LIMPEZA

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, HORARIO DE TRABALHO 07:15 AS 15:35H, 1 FOLGA NA SEMANA E 1 DOMINGO NO MÊS.

SALÁRIO R$ 1.521,66 + CAFÉ DA MANHÃ + ALMOÇO + VALE TRANSPORTE (R$10,50 DIA).

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA / JAGUARIUNA E SANTO ANTONIO DE POSSE.

 
AUXILIAR DE LIMPEZA

02 VAGAS

 FUNDAMENTAL  

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, HORARIO DE TRABALHO 08:00 AS 16:20H.

SALÁRIO R$ 1.600,00 + REFEIÇÃO NO LOCAL + CESTA BÁSICA + GORJETA DA CATEGORIA.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

 
ENCARREGADO DE LIMPEZA

02 VAGAS

 FUNDAMENTAL  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA NA FUNÇÃO DE NO MÍNIMO 06 MESES, CNH A/B.

SALÁRIO R$ 2.500,00 + UNIFORME + REFEIÇÃO NO LOCAL + VALE CESTA + VALE TRANSPORTE.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

 
DOMÉSTICA

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, MÍNIMO 3X NA SEMANA, PERÍODO DA TARDE.

SALÁRIO R$ 1.212,00 + AUXÍLIO TRANSPORTE.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E HOLAMBRA.
DOMÉSTICA

01 VAGA

 FUNDAMENTAL EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO.

SALÁRIO R$ 1.200,00.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
CAMAREIRA

01 VAGA

 FUNDAMENTAL  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 1 ANO, 6X1 DAS 07 AS 15:20HS, 1 FOLGA NA SEMANA E 1 DOMINGO NO MÊS.

SALÁRIO R$ 1.600,56 + VALE TRANSPORTE OU AUXÍLIO COMBUSTÍVEL + CESTA BÁSICA.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

 
COSTUREIRA

04 VAGAS

 FUNDAMENTAL EXPERIÊNCIA DE NO MÍNIMO 06 MESES.

SALÁRIO R$ 1.982,20 + VALE ALIMENTAÇÃO + REFEIÇÃO NO LOCAL + TRANSPORTE + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + CONVÊNIO FARMÁCIA.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E LIMEIRA.
TRABALHADOR RURAL

ESTUFA

03 VAGAS

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO.

SALÁRIO R$ 1.474,86 + CESTA BÁSICA.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA E REGIÃO.

 
ABATEDOR

07 VAGAS

 FUNDAMENTAL  

DESCARGA DE FRANGO VIVO.

SALÁRIO R$ 1.542,86 + VALE ALIMENTAÇÃO (R$ 400,00) + PRÊMIO ASSIDUIDADE (R$ 120,00) + VALE TRANSPORTE + ALIMENTAÇÃO NO LOCAL + CONVÊNIO FARMÁCIA + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E HOLAMBRA.

 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO

02 VAGAS

 FUNDAMENTAL  

MONTAGEM DE CAIXA E MOVIMENTAÇÃO DE PALLET

SALÁRIO R$ 1.857,37 + VALE TRANSPORTE + VALE ALIMENTAÇÃO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.

 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO / OPERADOR DE PRODUÇÃO

100 VAGAS

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 06 MESES.

SALÁRIO R$ 2.157,48 + VALE TRANSPORTE OU FRETADO + VALE ALIMENTAÇÃO (R$ 450,00) + REFEIÇÃO NO LOCAL + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + CONVÊNIO MÉDICO + PPR + GRATUIDADE DE MEDICAMENTOS.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E JAGUARIÚNA.

 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO

04 VAGAS

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA EM LINHA DE PRODUÇÃO, PRODUTOS DE JARDINAGEM, CARREGAMENTO DE CAMINHÕES.

SALÁRIO R$ 1.300,00 + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA.

 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO

30 VAGAS

 FUNDAMENTAL  

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, DISPONIBILIDADE PARA SE AUSENTAR DO DOMICÍLIO POR LONGO PERÍODO.

SALÁRIO R$ 1.372,95 + FRETADO OU VALE TRANSPORTE + REFEIÇÃO NO LOCAL + CARTÃO ALIMENTAÇÃO (R$133,86) + BÔNUS (R$69,00) + SEGURO DE VIDA.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E JAGUARIÚNA.

 
JARDINEIRO

01 VAGA

 FUNDAMENTAL EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO

SALÁRIO R$ 1.440,19 + 20% INSALUBRIDADE + VALE TRANSPORTE + VALE REFEIÇÃO + VALE ALIMENTAÇÃO.

SOMENTE MORADORES DE JAGUARIUNA.

MARCENEIRO

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA NA FUNÇÃO, DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO PARA O TRABALHO E REALIZAR VIAGENS.

SALÁRIO R$ 4.000,00.

 
PEDREIRO

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO

SALÁRIO R$ 1.976,00 + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO EXPERIENCIA NA FUNÇÃO E CNH A/B.

SALÁRIO R$ 1.500,00 + CESTA BÁSICA.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E HOLAMBRA.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO / VENDAS

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO EXPERIENCIA DE NO MÍNIMO 1 ANO, CNH B, EXPERIÊNCIA EM VENDAS.

SALÁRIO R$ 1.800,00

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
ASSISTENTE DE VENDAS

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO EXPERIENCIA DE NO MÍNIMO 6 MESES

SALÁRIO R$ 1.204,27 + VALE REFEIÇÃO + VALE ALIMENTAÇÃO

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

ASSISTENTE FINANCEIRO

01 VAGA

 ENSINO SUPERIOR EXPERIENCIA DE NO MINIMO 02 ANOS, CONTAS A PAGAR E RECEBER E CONHECIMENTO EM EXCEL.

SALÁRIO R$ 2.000,00.

 
ANALISTA DE ATENDIMENTO JÚNIOR

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO EXPERIENCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 1 ANO, VENDAS POR TELEFONE, PROSPECÇÃO DE NOVOS CLIENTESVIA TELEMARKETING/MAILING, NEGOCIAÇÕES.

SALÁRIO R$ 2.501,00 + VALE TRANSPORTE + VALE REFEIÇÃO.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

ATENDENTE

02 VAGAS

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, TRABALHAR DAS 08 ÀS 19 HRS DE SÁBADO E DOMINGO.

SALÁRIO R$ 950,00 + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA DE R$ 135,00. 

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E HOLAMBRA.

 
ATENDENTE

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.

SALÁRIO R$ 1.545,00 + PREMIAÇÃO. 

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

 
ATENDENTE DE LANCHONETE

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO  

DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO ESCALA 6X1 DAS 15:10 ÀS 23:20.

SALÁRIO R$ 1.618,00 + VALE CESTA R$165,00. 

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

 
MEIO OFICIAL DE COZINHA

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, HORARIO DE TRABALHO 07:15 AS 15:35H, 1 FOLGA NA SEMANA E 1 DOMINGO NO MÊS.

SALÁRIO R$ 1.521,66 + CAFÉ DA MANHÃ + ALMOÇO + VALE TRANSPORTE (R$10,50 DIA).

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA / JAGUARIUNA.

 
COZINHEIRA

02 VAGAS

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIENCIA DE NO MÍNIMO 6 MESES, CNH A/B, DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO PARA O TRABALHO.

SALÁRIO R$ 2.100,00 + CESTA BÁSICA R$ 115,45 + ESTIMATIVA DE GORJETA.

 
AUXILIAR DE COZINHA

02 VAGAS

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIENCIA DE NO MÍNIMO 6 MESES, CNH A/B, DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO PARA O TRABALHO.

SALÁRIO R$ 1.600,00 + CESTA BÁSICA R$ 115,45 + ESTIMATIVA DE GORJETA.
PIZZAIOLO

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIENCIA DE NO MÍNIMO 6 MESES, CNH A/B, DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO PARA O TRABALHO.

SALÁRIO R$ 2.100,00 + CESTA BÁSICA R$ 115,45 + ESTIMATIVA DE GORJETA.

 
AUXILIAR DE COZINHA / ATENDENTE

04 VAGAS

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIENCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 6 MESES, CNH A/B, DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO PARA O TRABALHO.

SALÁRIO R$ 1.873,76 + ALIMENTAÇÃO NO LOCAL +AUXILIO TRANSPORTE DIÁRIO + GORJETA.

 
AUXILIAR DE CONFEITARIA

02 VAGAS

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO.

SALÁRIO R$ 1.636,00 + CESTA BASICA DE R$ 154,00 + VALE TRANSPORTE

 
CONTROLADOR DE ACESSO

01 VAGA

 FUNDAMENTAL EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 1 ANO

SALÁRIO R$ 1.681,71 + VALE ALIMENTAÇÃO (R$ 123,82 MENSAL) + VALE TRANSPORTE + VALE REFEIÇAO (R$ 17,77 POR DIA).

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
SOLDADOR

01 VAGA

  

 

ENSINO MÉDIO

 

 EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS, CNH B.

SALÁRIO R$ 2.000,00

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
MONTADOR

06 VAGAS

 FUNDAMENTAL  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA NA FUNÇÃO, MONTAGEM DE ESTUFAS AGRÍCOLAS, CNH B, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS, SE AUSENTAR DO DOMICILIO POR LONGO PERIODO E DORMIR NO LOCAL DE TRABALHO.

SALÁRIO R$ 1.696,82 + VALE ALIMENTAÇÃO

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

01 VAGA

  

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

 

  

ATENDER DEMANDA USUAL E EMERGENCIAL NAS ROTINAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL, ASSEGURAR CONDIÇÕES QUE ELIMINEM OU REDUZAM RISCOS, GARANTIR LEGISLAÇÃO VIGENTE RELACIONADA A ÁREA E EPIS, CNH B, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS.

SALÁRIO R$ 3.848,00 + VALE TRANSPORTE OU FRETADO + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + REFEIÇÃO NO LOCAL + SEGURO DE VIDA + PREVIDENCIA PRIVADA + VALE ALIMENTAÇÃO.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / COSMÓPOLIS E ENGENHEIRO COELHO.

 
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

01 VAGA

  

ENSINO MÉDIO

 

 EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS, CNH B.

SALÁRIO R$ 1.700,00

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
ELETRICISTA

01 VAGA

 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA EXPERIÊNCIA COMPRAVA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 6 MESES E CNH B, CFT ATIVO, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS, SE AUSENTAR DO DOMICÍLIO POR LONGO PERÍODO E DORMIR NO LOCAL DE  TRABALHO.

SALÁRIO R$ 2.000,00 + VALE ALIMENTAÇÃO.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

 
 

ELETRICISTA

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA COMPRAVA EM CARTEIRA DE PELO MENOS 6 MESES E CNH A/B OU B. EXECUTA TRABALHOS EM ALTURA E DE MEDIÇÕES, SERVIÇOS CONFORME TREINAMENTOS OPERACIONAIS E DE SEGURANÇA, E COM CIRCUITOS DESENERGIZADOS. DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO PARA TRABALHO.

SALÁRIO R$ 2.283,36 + 30% PERICULOSIDADE + CAFÉ DA MANHÃ + AJUDA UNIMED + ALMOÇO NO LOCAL + CONVÊNIO FARMÁCIA + PLANO UNIODONTO.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.

 
ASSISTENTE DE ELETRICISTA I

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO EXPERIÊNCIA COMPRAVA EM CARTEIRA DE PELO MENOS 6 MESES E CNH A/B OU B. EXECUTA O AUXILIO AO ELETRICISTA DE TRABALHOS EM ALTURA, MEDIÇÕES MANUTENÇÕES, INSPEÇÕES E INSTALAÇÕES. DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO PARA TRABALHO.

SALÁRIO R$ 1.877,00 + 30% PERICULOSIDADE + CAFÉ DA MANHÃ + AJUDA UNIMED + ALMOÇO NO LOCAL + CONVÊNIO FARMÁCIA + PLANO UNIODONTO.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.
ELETRICISTA DIESEL

01 VAGA

 FUNDAMENTAL  

EXPERIÊNCIA COMPRAVA EM CARTEIRA DE PELO MENOS 4 ANOS E CNH B.

SALÁRIO R$ 3.500,00 + VALE TRANSPORTE + VALE REFEIÇÃO.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / SANTO ANTONIO DE POSSE / JAGUARIUNA E HOLAMBRA.

 
FERRAMENTEIRO

01 VAGA

 ENSINO MEDIO EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA NA FUNÇÃO.

SALARIO R$ 3.427,00 + VALE ALIMENTAÇÃO (R$330,00) + VALE TRANSPORTE + CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA E JAGUARIUNA.
TORNEIRO MECÂNICO

01 VAGA

 ENSINO MEDIO EXPERIÊNCIA DE NO MÍNIMO 2 ANOS. ESPERIÊNCIA EM TORNO CNC SERÁ UM DIFERENCIAL.

SALARIO R$ 2.500,00 + VALE ALIMENTAÇÃO + VALE TRANSPORTE.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / SANTO ANTONIO DE POSSE E ENGENHEIRO COELHO.
MECANICO AUTOMOTIVO

01 VAGA

 FUNDAMENTAL EXPERIÊNCIA DE NO MÍNIMO 01 ANO, CNH B, EXECUTAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS.

SALARIO R$ 1.750,00 + COMISSÃO.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
MECANICO MANUTENÇÃO

02 VAGAS

 ENSINO MEDIO EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, EXECUTAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINA AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, SERVIÇOS DE SOLDA MIG E ELETROLDO, SALARIO R$ 2.500,00 + CESTA BASICA E VALE TRANSPORTE.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / SANTO ANTONIO DE POSSE / HOLAMBRA E COSMÓPOLIS.
MECANICO MANUTENÇÃO

AUTOMOTIVO LEVE

03 VAGAS

 FUNDAMENTAL EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, EXECUTAR A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.

SALARIO R$ 1.800,00 + VALE TRANSPORTE + BONIFICAÇÃO.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.
MECANICO DIESEL

01 VAGA

 FUNDAMENTAL COMPLETO EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO DE NO MINÍMO 04 ANOS, CNH B, VEÍCULO PARA TRABALHO.

SALÁRIO R$ 3.500,00 + VALE TRANSPORTE + VALE REFEIÇÃO.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / SANTO ANTONIO DE POSSE / JAGUARIUNA E HOLAMBRA.
AÇOUGUEIRO JR

01 VAGA

 FUNDAMENTAL EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO DE NO MINÍMO 6 MESES.

SALÁRIO R$ 2.026,00 + ALIMENTAÇÃO + VALE TRANSPORTE + SEGURO DE VIDA + PLANO DE CARREIRA + PLR.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
PINTOR AUTOMOTIVO

01 VAGA

 FUNDAMENTAL EXPERIÊNCIA, PREPARAÇÃO DE PINTURA E FINALIZAÇÃO

SALARIO R$ 1.976,00.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
MOTORISTA ENTREGADOR

01 VAGA

 ENSINO MEDIO EXPERIÊNCIA MINÍMA DE 01 ANO, CNH D/E, EXAME TOXICOLÓGICO.

SALARIO R$ 2.147,00 + AUXÍLIO TRANSPORTE + VALE ALIMENTAÇÃO + PREMIO DE BOA CONDUTA.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

FUNÇÃO ESCOLARIDADE REQUISITOS
AJUDANTE GERAL

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO EXPERIÊNCIA COMO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, CNH B + DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS.

SALÁRIO R$ 1.500,00

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
SERVIÇOS GERAIS

03 VAGAS

 FUNDAMENTAL ESTUFA DE ORQUÍDEAS.

SALÁRIO R$ 1.400,00

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
SERVIÇOS GERAIS

 (MANUTENÇÃO)

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 1 ANO.

SALÁRIO R$ 1.458,04 + VALE ALIMENTAÇÃO R$ 120,86.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
FAXINEIRA

01 VAGA

 FUNDAMENTAL  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 1 ANO, DISPONIBILIDADE PARA 2 TURNO (13:30 AS 22:00HS / SAB. 11:00 AS 17:00HS).

SALÁRIO R$ 1.905,24 + CESTA BASICA + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + SEGURO DE VIDA + PLR + FRETADO.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

 
AUXILIAR DE LIMPEZA

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, HORARIO DE TRABALHO 07:15 AS 15:35H, 1 FOLGA NA SEMANA E 1 DOMINGO NO MÊS.

SALÁRIO R$ 1.521,66 + CAFÉ DA MANHÃ + ALMOÇO + VALE TRANSPORTE (R$10,50 DIA).

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA / JAGUARIUNA E SANTO ANTONIO DE POSSE.

 
AUXILIAR DE LIMPEZA

02 VAGAS

 FUNDAMENTAL  

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, HORARIO DE TRABALHO 08:00 AS 16:20H.

SALÁRIO R$ 1.600,00 + REFEIÇÃO NO LOCAL + CESTA BÁSICA + GORJETA DA CATEGORIA.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

 
ENCARREGADO DE LIMPEZA

02 VAGAS

 FUNDAMENTAL  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA NA FUNÇÃO DE NO MÍNIMO 06 MESES, CNH A/B.

SALÁRIO R$ 2.500,00 + UNIFORME + REFEIÇÃO NO LOCAL + VALE CESTA + VALE TRANSPORTE.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

 
DOMÉSTICA

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, MÍNIMO 3X NA SEMANA, PERÍODO DA TARDE.

SALÁRIO R$ 1.212,00 + AUXÍLIO TRANSPORTE.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E HOLAMBRA.
DOMÉSTICA

01 VAGA

 FUNDAMENTAL EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO.

SALÁRIO R$ 1.200,00.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
CAMAREIRA

01 VAGA

 FUNDAMENTAL  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 1 ANO, 6X1 DAS 07 AS 15:20HS, 1 FOLGA NA SEMANA E 1 DOMINGO NO MÊS.

SALÁRIO R$ 1.600,56 + VALE TRANSPORTE OU AUXÍLIO COMBUSTÍVEL + CESTA BÁSICA.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

 
COSTUREIRA

04 VAGAS

 FUNDAMENTAL EXPERIÊNCIA DE NO MÍNIMO 06 MESES.

SALÁRIO R$ 1.982,20 + VALE ALIMENTAÇÃO + REFEIÇÃO NO LOCAL + TRANSPORTE + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + CONVÊNIO FARMÁCIA.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E LIMEIRA.
TRABALHADOR RURAL

ESTUFA

03 VAGAS

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO.

SALÁRIO R$ 1.474,86 + CESTA BÁSICA.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA E REGIÃO.

 
ABATEDOR

07 VAGAS

 FUNDAMENTAL  

DESCARGA DE FRANGO VIVO.

SALÁRIO R$ 1.542,86 + VALE ALIMENTAÇÃO (R$ 400,00) + PRÊMIO ASSIDUIDADE (R$ 120,00) + VALE TRANSPORTE + ALIMENTAÇÃO NO LOCAL + CONVÊNIO FARMÁCIA + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E HOLAMBRA.

 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO

02 VAGAS

 FUNDAMENTAL  

MONTAGEM DE CAIXA E MOVIMENTAÇÃO DE PALLET

SALÁRIO R$ 1.857,37 + VALE TRANSPORTE + VALE ALIMENTAÇÃO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.

 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO / OPERADOR DE PRODUÇÃO

100 VAGAS

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 06 MESES.

SALÁRIO R$ 2.157,48 + VALE TRANSPORTE OU FRETADO + VALE ALIMENTAÇÃO (R$ 450,00) + REFEIÇÃO NO LOCAL + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + CONVÊNIO MÉDICO + PPR + GRATUIDADE DE MEDICAMENTOS.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E JAGUARIÚNA.

 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO

04 VAGAS

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA EM LINHA DE PRODUÇÃO, PRODUTOS DE JARDINAGEM, CARREGAMENTO DE CAMINHÕES.

SALÁRIO R$ 1.300,00 + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA.

 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO

30 VAGAS

 FUNDAMENTAL  

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, DISPONIBILIDADE PARA SE AUSENTAR DO DOMICÍLIO POR LONGO PERÍODO.

SALÁRIO R$ 1.372,95 + FRETADO OU VALE TRANSPORTE + REFEIÇÃO NO LOCAL + CARTÃO ALIMENTAÇÃO (R$133,86) + BÔNUS (R$69,00) + SEGURO DE VIDA.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E JAGUARIÚNA.

 
JARDINEIRO

01 VAGA

 FUNDAMENTAL EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO

SALÁRIO R$ 1.440,19 + 20% INSALUBRIDADE + VALE TRANSPORTE + VALE REFEIÇÃO + VALE ALIMENTAÇÃO.

SOMENTE MORADORES DE JAGUARIUNA.

MARCENEIRO

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA NA FUNÇÃO, DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO PARA O TRABALHO E REALIZAR VIAGENS.

SALÁRIO R$ 4.000,00.

 
PEDREIRO

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO

SALÁRIO R$ 1.976,00 + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO EXPERIENCIA NA FUNÇÃO E CNH A/B.

SALÁRIO R$ 1.500,00 + CESTA BÁSICA.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E HOLAMBRA.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO / VENDAS

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO EXPERIENCIA DE NO MÍNIMO 1 ANO, CNH B, EXPERIÊNCIA EM VENDAS.

SALÁRIO R$ 1.800,00

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
ASSISTENTE DE VENDAS

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO EXPERIENCIA DE NO MÍNIMO 6 MESES

SALÁRIO R$ 1.204,27 + VALE REFEIÇÃO + VALE ALIMENTAÇÃO

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

ASSISTENTE FINANCEIRO

01 VAGA

 ENSINO SUPERIOR EXPERIENCIA DE NO MINIMO 02 ANOS, CONTAS A PAGAR E RECEBER E CONHECIMENTO EM EXCEL.

SALÁRIO R$ 2.000,00.

 
ANALISTA DE ATENDIMENTO JÚNIOR

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO EXPERIENCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 1 ANO, VENDAS POR TELEFONE, PROSPECÇÃO DE NOVOS CLIENTESVIA TELEMARKETING/MAILING, NEGOCIAÇÕES.

SALÁRIO R$ 2.501,00 + VALE TRANSPORTE + VALE REFEIÇÃO.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

ATENDENTE

02 VAGAS

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, TRABALHAR DAS 08 ÀS 19 HRS DE SÁBADO E DOMINGO.

SALÁRIO R$ 950,00 + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA DE R$ 135,00. 

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E HOLAMBRA.

 
ATENDENTE

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.

SALÁRIO R$ 1.545,00 + PREMIAÇÃO. 

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

 
ATENDENTE DE LANCHONETE

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO  

DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO ESCALA 6X1 DAS 15:10 ÀS 23:20.

SALÁRIO R$ 1.618,00 + VALE CESTA R$165,00. 

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

 
MEIO OFICIAL DE COZINHA

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, HORARIO DE TRABALHO 07:15 AS 15:35H, 1 FOLGA NA SEMANA E 1 DOMINGO NO MÊS.

SALÁRIO R$ 1.521,66 + CAFÉ DA MANHÃ + ALMOÇO + VALE TRANSPORTE (R$10,50 DIA).

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA / JAGUARIUNA.

 
COZINHEIRA

02 VAGAS

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIENCIA DE NO MÍNIMO 6 MESES, CNH A/B, DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO PARA O TRABALHO.

SALÁRIO R$ 2.100,00 + CESTA BÁSICA R$ 115,45 + ESTIMATIVA DE GORJETA.

 
AUXILIAR DE COZINHA

02 VAGAS

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIENCIA DE NO MÍNIMO 6 MESES, CNH A/B, DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO PARA O TRABALHO.

SALÁRIO R$ 1.600,00 + CESTA BÁSICA R$ 115,45 + ESTIMATIVA DE GORJETA.
PIZZAIOLO

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIENCIA DE NO MÍNIMO 6 MESES, CNH A/B, DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO PARA O TRABALHO.

SALÁRIO R$ 2.100,00 + CESTA BÁSICA R$ 115,45 + ESTIMATIVA DE GORJETA.

 
AUXILIAR DE COZINHA / ATENDENTE

04 VAGAS

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIENCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 6 MESES, CNH A/B, DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO PARA O TRABALHO.

SALÁRIO R$ 1.873,76 + ALIMENTAÇÃO NO LOCAL +AUXILIO TRANSPORTE DIÁRIO + GORJETA.

 
AUXILIAR DE CONFEITARIA

02 VAGAS

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO.

SALÁRIO R$ 1.636,00 + CESTA BASICA DE R$ 154,00 + VALE TRANSPORTE

 
CONTROLADOR DE ACESSO

01 VAGA

 FUNDAMENTAL EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 1 ANO

SALÁRIO R$ 1.681,71 + VALE ALIMENTAÇÃO (R$ 123,82 MENSAL) + VALE TRANSPORTE + VALE REFEIÇAO (R$ 17,77 POR DIA).

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
SOLDADOR

01 VAGA

  

 

ENSINO MÉDIO

 

 EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS, CNH B.

SALÁRIO R$ 2.000,00

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
MONTADOR

06 VAGAS

 FUNDAMENTAL  

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA NA FUNÇÃO, MONTAGEM DE ESTUFAS AGRÍCOLAS, CNH B, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS, SE AUSENTAR DO DOMICILIO POR LONGO PERIODO E DORMIR NO LOCAL DE TRABALHO.

SALÁRIO R$ 1.696,82 + VALE ALIMENTAÇÃO

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

01 VAGA

  

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

 

  

ATENDER DEMANDA USUAL E EMERGENCIAL NAS ROTINAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL, ASSEGURAR CONDIÇÕES QUE ELIMINEM OU REDUZAM RISCOS, GARANTIR LEGISLAÇÃO VIGENTE RELACIONADA A ÁREA E EPIS, CNH B, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS.

SALÁRIO R$ 3.848,00 + VALE TRANSPORTE OU FRETADO + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + REFEIÇÃO NO LOCAL + SEGURO DE VIDA + PREVIDENCIA PRIVADA + VALE ALIMENTAÇÃO.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / COSMÓPOLIS E ENGENHEIRO COELHO.

 
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

01 VAGA

  

ENSINO MÉDIO

 

 EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS, CNH B.

SALÁRIO R$ 1.700,00

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
ELETRICISTA

01 VAGA

 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA EXPERIÊNCIA COMPRAVA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 6 MESES E CNH B, CFT ATIVO, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS, SE AUSENTAR DO DOMICÍLIO POR LONGO PERÍODO E DORMIR NO LOCAL DE  TRABALHO.

SALÁRIO R$ 2.000,00 + VALE ALIMENTAÇÃO.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

 
 

ELETRICISTA

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO  

EXPERIÊNCIA COMPRAVA EM CARTEIRA DE PELO MENOS 6 MESES E CNH A/B OU B. EXECUTA TRABALHOS EM ALTURA E DE MEDIÇÕES, SERVIÇOS CONFORME TREINAMENTOS OPERACIONAIS E DE SEGURANÇA, E COM CIRCUITOS DESENERGIZADOS. DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO PARA TRABALHO.

SALÁRIO R$ 2.283,36 + 30% PERICULOSIDADE + CAFÉ DA MANHÃ + AJUDA UNIMED + ALMOÇO NO LOCAL + CONVÊNIO FARMÁCIA + PLANO UNIODONTO.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.

 
ASSISTENTE DE ELETRICISTA I

01 VAGA

 ENSINO MÉDIO EXPERIÊNCIA COMPRAVA EM CARTEIRA DE PELO MENOS 6 MESES E CNH A/B OU B. EXECUTA O AUXILIO AO ELETRICISTA DE TRABALHOS EM ALTURA, MEDIÇÕES MANUTENÇÕES, INSPEÇÕES E INSTALAÇÕES. DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO PARA TRABALHO.

SALÁRIO R$ 1.877,00 + 30% PERICULOSIDADE + CAFÉ DA MANHÃ + AJUDA UNIMED + ALMOÇO NO LOCAL + CONVÊNIO FARMÁCIA + PLANO UNIODONTO.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.
ELETRICISTA DIESEL

01 VAGA

 FUNDAMENTAL  

EXPERIÊNCIA COMPRAVA EM CARTEIRA DE PELO MENOS 4 ANOS E CNH B.

SALÁRIO R$ 3.500,00 + VALE TRANSPORTE + VALE REFEIÇÃO.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / SANTO ANTONIO DE POSSE / JAGUARIUNA E HOLAMBRA.

 
FERRAMENTEIRO

01 VAGA

 ENSINO MEDIO EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA NA FUNÇÃO.

SALARIO R$ 3.427,00 + VALE ALIMENTAÇÃO (R$330,00) + VALE TRANSPORTE + CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA E JAGUARIUNA.
TORNEIRO MECÂNICO

01 VAGA

 ENSINO MEDIO EXPERIÊNCIA DE NO MÍNIMO 2 ANOS. ESPERIÊNCIA EM TORNO CNC SERÁ UM DIFERENCIAL.

SALARIO R$ 2.500,00 + VALE ALIMENTAÇÃO + VALE TRANSPORTE.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / SANTO ANTONIO DE POSSE E ENGENHEIRO COELHO.
MECANICO AUTOMOTIVO

01 VAGA

 FUNDAMENTAL EXPERIÊNCIA DE NO MÍNIMO 01 ANO, CNH B, EXECUTAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS.

SALARIO R$ 1.750,00 + COMISSÃO.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
MECANICO MANUTENÇÃO

02 VAGAS

 ENSINO MEDIO EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, EXECUTAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINA AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, SERVIÇOS DE SOLDA MIG E ELETROLDO, SALARIO R$ 2.500,00 + CESTA BASICA E VALE TRANSPORTE.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / SANTO ANTONIO DE POSSE / HOLAMBRA E COSMÓPOLIS.
MECANICO MANUTENÇÃO

AUTOMOTIVO LEVE

03 VAGAS

 FUNDAMENTAL EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, EXECUTAR A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.

SALARIO R$ 1.800,00 + VALE TRANSPORTE + BONIFICAÇÃO.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.
MECANICO DIESEL

01 VAGA

 FUNDAMENTAL COMPLETO EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO DE NO MINÍMO 04 ANOS, CNH B, VEÍCULO PARA TRABALHO.

SALÁRIO R$ 3.500,00 + VALE TRANSPORTE + VALE REFEIÇÃO.

MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / SANTO ANTONIO DE POSSE / JAGUARIUNA E HOLAMBRA.
AÇOUGUEIRO JR

01 VAGA

 FUNDAMENTAL EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO DE NO MINÍMO 6 MESES.

SALÁRIO R$ 2.026,00 + ALIMENTAÇÃO + VALE TRANSPORTE + SEGURO DE VIDA + PLANO DE CARREIRA + PLR.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
PINTOR AUTOMOTIVO

01 VAGA

 FUNDAMENTAL EXPERIÊNCIA, PREPARAÇÃO DE PINTURA E FINALIZAÇÃO

SALARIO R$ 1.976,00.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
MOTORISTA ENTREGADOR

01 VAGA

 ENSINO MEDIO EXPERIÊNCIA MINÍMA DE 01 ANO, CNH D/E, EXAME TOXICOLÓGICO.

SALARIO R$ 2.147,00 + AUXÍLIO TRANSPORTE + VALE ALIMENTAÇÃO + PREMIO DE BOA CONDUTA.

SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
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