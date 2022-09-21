VAGAS PAT – 19/09/2022
|FUNÇÃO
|ESCOLARIDADE
|REQUISITOS
|AJUDANTE GERAL
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|EXPERIÊNCIA COMO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, CNH B + DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS.
SALÁRIO R$ 1.500,00
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|SERVIÇOS GERAIS
03 VAGAS
|FUNDAMENTAL
|ESTUFA DE ORQUÍDEAS.
SALÁRIO R$ 1.400,00
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|SERVIÇOS GERAIS
(MANUTENÇÃO)
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 1 ANO.
SALÁRIO R$ 1.458,04 + VALE ALIMENTAÇÃO R$ 120,86.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|FAXINEIRA
01 VAGA
|FUNDAMENTAL
|
EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 1 ANO, DISPONIBILIDADE PARA 2 TURNO (13:30 AS 22:00HS / SAB. 11:00 AS 17:00HS).
SALÁRIO R$ 1.905,24 + CESTA BASICA + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + SEGURO DE VIDA + PLR + FRETADO.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|AUXILIAR DE LIMPEZA
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, HORARIO DE TRABALHO 07:15 AS 15:35H, 1 FOLGA NA SEMANA E 1 DOMINGO NO MÊS.
SALÁRIO R$ 1.521,66 + CAFÉ DA MANHÃ + ALMOÇO + VALE TRANSPORTE (R$10,50 DIA).
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA / JAGUARIUNA E SANTO ANTONIO DE POSSE.
|AUXILIAR DE LIMPEZA
02 VAGAS
|FUNDAMENTAL
|
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, HORARIO DE TRABALHO 08:00 AS 16:20H.
SALÁRIO R$ 1.600,00 + REFEIÇÃO NO LOCAL + CESTA BÁSICA + GORJETA DA CATEGORIA.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|ENCARREGADO DE LIMPEZA
02 VAGAS
|FUNDAMENTAL
|
EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA NA FUNÇÃO DE NO MÍNIMO 06 MESES, CNH A/B.
SALÁRIO R$ 2.500,00 + UNIFORME + REFEIÇÃO NO LOCAL + VALE CESTA + VALE TRANSPORTE.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|DOMÉSTICA
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, MÍNIMO 3X NA SEMANA, PERÍODO DA TARDE.
SALÁRIO R$ 1.212,00 + AUXÍLIO TRANSPORTE.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E HOLAMBRA.
|DOMÉSTICA
01 VAGA
|FUNDAMENTAL
|EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO.
SALÁRIO R$ 1.200,00.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|CAMAREIRA
01 VAGA
|FUNDAMENTAL
|
EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 1 ANO, 6X1 DAS 07 AS 15:20HS, 1 FOLGA NA SEMANA E 1 DOMINGO NO MÊS.
SALÁRIO R$ 1.600,56 + VALE TRANSPORTE OU AUXÍLIO COMBUSTÍVEL + CESTA BÁSICA.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|COSTUREIRA
04 VAGAS
|FUNDAMENTAL
|EXPERIÊNCIA DE NO MÍNIMO 06 MESES.
SALÁRIO R$ 1.982,20 + VALE ALIMENTAÇÃO + REFEIÇÃO NO LOCAL + TRANSPORTE + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + CONVÊNIO FARMÁCIA.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E LIMEIRA.
|TRABALHADOR RURAL
ESTUFA
03 VAGAS
|ENSINO MÉDIO
|
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO.
SALÁRIO R$ 1.474,86 + CESTA BÁSICA.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA E REGIÃO.
|ABATEDOR
07 VAGAS
|FUNDAMENTAL
|
DESCARGA DE FRANGO VIVO.
SALÁRIO R$ 1.542,86 + VALE ALIMENTAÇÃO (R$ 400,00) + PRÊMIO ASSIDUIDADE (R$ 120,00) + VALE TRANSPORTE + ALIMENTAÇÃO NO LOCAL + CONVÊNIO FARMÁCIA + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E HOLAMBRA.
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
02 VAGAS
|FUNDAMENTAL
|
MONTAGEM DE CAIXA E MOVIMENTAÇÃO DE PALLET
SALÁRIO R$ 1.857,37 + VALE TRANSPORTE + VALE ALIMENTAÇÃO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO / OPERADOR DE PRODUÇÃO
100 VAGAS
|ENSINO MÉDIO
|
EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 06 MESES.
SALÁRIO R$ 2.157,48 + VALE TRANSPORTE OU FRETADO + VALE ALIMENTAÇÃO (R$ 450,00) + REFEIÇÃO NO LOCAL + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + CONVÊNIO MÉDICO + PPR + GRATUIDADE DE MEDICAMENTOS.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E JAGUARIÚNA.
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
04 VAGAS
|ENSINO MÉDIO
|
EXPERIÊNCIA EM LINHA DE PRODUÇÃO, PRODUTOS DE JARDINAGEM, CARREGAMENTO DE CAMINHÕES.
SALÁRIO R$ 1.300,00 + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA.
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
30 VAGAS
|FUNDAMENTAL
|
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, DISPONIBILIDADE PARA SE AUSENTAR DO DOMICÍLIO POR LONGO PERÍODO.
SALÁRIO R$ 1.372,95 + FRETADO OU VALE TRANSPORTE + REFEIÇÃO NO LOCAL + CARTÃO ALIMENTAÇÃO (R$133,86) + BÔNUS (R$69,00) + SEGURO DE VIDA.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E JAGUARIÚNA.
|JARDINEIRO
01 VAGA
|FUNDAMENTAL
|EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO
SALÁRIO R$ 1.440,19 + 20% INSALUBRIDADE + VALE TRANSPORTE + VALE REFEIÇÃO + VALE ALIMENTAÇÃO.
SOMENTE MORADORES DE JAGUARIUNA.
|MARCENEIRO
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|
EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA NA FUNÇÃO, DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO PARA O TRABALHO E REALIZAR VIAGENS.
SALÁRIO R$ 4.000,00.
|PEDREIRO
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO
SALÁRIO R$ 1.976,00 + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|EXPERIENCIA NA FUNÇÃO E CNH A/B.
SALÁRIO R$ 1.500,00 + CESTA BÁSICA.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E HOLAMBRA.
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO / VENDAS
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|EXPERIENCIA DE NO MÍNIMO 1 ANO, CNH B, EXPERIÊNCIA EM VENDAS.
SALÁRIO R$ 1.800,00
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|ASSISTENTE DE VENDAS
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|EXPERIENCIA DE NO MÍNIMO 6 MESES
SALÁRIO R$ 1.204,27 + VALE REFEIÇÃO + VALE ALIMENTAÇÃO
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
|ASSISTENTE FINANCEIRO
01 VAGA
|ENSINO SUPERIOR
|EXPERIENCIA DE NO MINIMO 02 ANOS, CONTAS A PAGAR E RECEBER E CONHECIMENTO EM EXCEL.
SALÁRIO R$ 2.000,00.
|ANALISTA DE ATENDIMENTO JÚNIOR
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|EXPERIENCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 1 ANO, VENDAS POR TELEFONE, PROSPECÇÃO DE NOVOS CLIENTESVIA TELEMARKETING/MAILING, NEGOCIAÇÕES.
SALÁRIO R$ 2.501,00 + VALE TRANSPORTE + VALE REFEIÇÃO.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
|ATENDENTE
02 VAGAS
|ENSINO MÉDIO
|
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, TRABALHAR DAS 08 ÀS 19 HRS DE SÁBADO E DOMINGO.
SALÁRIO R$ 950,00 + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA DE R$ 135,00.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E HOLAMBRA.
|ATENDENTE
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.
SALÁRIO R$ 1.545,00 + PREMIAÇÃO.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|ATENDENTE DE LANCHONETE
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|
DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO ESCALA 6X1 DAS 15:10 ÀS 23:20.
SALÁRIO R$ 1.618,00 + VALE CESTA R$165,00.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|MEIO OFICIAL DE COZINHA
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, HORARIO DE TRABALHO 07:15 AS 15:35H, 1 FOLGA NA SEMANA E 1 DOMINGO NO MÊS.
SALÁRIO R$ 1.521,66 + CAFÉ DA MANHÃ + ALMOÇO + VALE TRANSPORTE (R$10,50 DIA).
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA / JAGUARIUNA.
|COZINHEIRA
02 VAGAS
|ENSINO MÉDIO
|
EXPERIENCIA DE NO MÍNIMO 6 MESES, CNH A/B, DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO PARA O TRABALHO.
SALÁRIO R$ 2.100,00 + CESTA BÁSICA R$ 115,45 + ESTIMATIVA DE GORJETA.
|AUXILIAR DE COZINHA
02 VAGAS
|ENSINO MÉDIO
|
EXPERIENCIA DE NO MÍNIMO 6 MESES, CNH A/B, DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO PARA O TRABALHO.
SALÁRIO R$ 1.600,00 + CESTA BÁSICA R$ 115,45 + ESTIMATIVA DE GORJETA.
|PIZZAIOLO
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|
EXPERIENCIA DE NO MÍNIMO 6 MESES, CNH A/B, DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO PARA O TRABALHO.
SALÁRIO R$ 2.100,00 + CESTA BÁSICA R$ 115,45 + ESTIMATIVA DE GORJETA.
|AUXILIAR DE COZINHA / ATENDENTE
04 VAGAS
|ENSINO MÉDIO
|
EXPERIENCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 6 MESES, CNH A/B, DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO PARA O TRABALHO.
SALÁRIO R$ 1.873,76 + ALIMENTAÇÃO NO LOCAL +AUXILIO TRANSPORTE DIÁRIO + GORJETA.
|AUXILIAR DE CONFEITARIA
02 VAGAS
|ENSINO MÉDIO
|
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO.
SALÁRIO R$ 1.636,00 + CESTA BASICA DE R$ 154,00 + VALE TRANSPORTE
|CONTROLADOR DE ACESSO
01 VAGA
|FUNDAMENTAL
|EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 1 ANO
SALÁRIO R$ 1.681,71 + VALE ALIMENTAÇÃO (R$ 123,82 MENSAL) + VALE TRANSPORTE + VALE REFEIÇAO (R$ 17,77 POR DIA).
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|SOLDADOR
01 VAGA
|
ENSINO MÉDIO
|EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS, CNH B.
SALÁRIO R$ 2.000,00
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|MONTADOR
06 VAGAS
|FUNDAMENTAL
|
EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA NA FUNÇÃO, MONTAGEM DE ESTUFAS AGRÍCOLAS, CNH B, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS, SE AUSENTAR DO DOMICILIO POR LONGO PERIODO E DORMIR NO LOCAL DE TRABALHO.
SALÁRIO R$ 1.696,82 + VALE ALIMENTAÇÃO
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
01 VAGA
|
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
|
ATENDER DEMANDA USUAL E EMERGENCIAL NAS ROTINAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL, ASSEGURAR CONDIÇÕES QUE ELIMINEM OU REDUZAM RISCOS, GARANTIR LEGISLAÇÃO VIGENTE RELACIONADA A ÁREA E EPIS, CNH B, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS.
SALÁRIO R$ 3.848,00 + VALE TRANSPORTE OU FRETADO + CONVÊNIO MÉDICO + CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + REFEIÇÃO NO LOCAL + SEGURO DE VIDA + PREVIDENCIA PRIVADA + VALE ALIMENTAÇÃO.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / COSMÓPOLIS E ENGENHEIRO COELHO.
|TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
01 VAGA
|
ENSINO MÉDIO
|EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS, CNH B.
SALÁRIO R$ 1.700,00
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|ELETRICISTA
01 VAGA
|TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
|EXPERIÊNCIA COMPRAVA EM CARTEIRA DE NO MÍNIMO 6 MESES E CNH B, CFT ATIVO, DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS, SE AUSENTAR DO DOMICÍLIO POR LONGO PERÍODO E DORMIR NO LOCAL DE TRABALHO.
SALÁRIO R$ 2.000,00 + VALE ALIMENTAÇÃO.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|
ELETRICISTA
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|
EXPERIÊNCIA COMPRAVA EM CARTEIRA DE PELO MENOS 6 MESES E CNH A/B OU B. EXECUTA TRABALHOS EM ALTURA E DE MEDIÇÕES, SERVIÇOS CONFORME TREINAMENTOS OPERACIONAIS E DE SEGURANÇA, E COM CIRCUITOS DESENERGIZADOS. DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO PARA TRABALHO.
SALÁRIO R$ 2.283,36 + 30% PERICULOSIDADE + CAFÉ DA MANHÃ + AJUDA UNIMED + ALMOÇO NO LOCAL + CONVÊNIO FARMÁCIA + PLANO UNIODONTO.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.
|ASSISTENTE DE ELETRICISTA I
01 VAGA
|ENSINO MÉDIO
|EXPERIÊNCIA COMPRAVA EM CARTEIRA DE PELO MENOS 6 MESES E CNH A/B OU B. EXECUTA O AUXILIO AO ELETRICISTA DE TRABALHOS EM ALTURA, MEDIÇÕES MANUTENÇÕES, INSPEÇÕES E INSTALAÇÕES. DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO PARA TRABALHO.
SALÁRIO R$ 1.877,00 + 30% PERICULOSIDADE + CAFÉ DA MANHÃ + AJUDA UNIMED + ALMOÇO NO LOCAL + CONVÊNIO FARMÁCIA + PLANO UNIODONTO.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.
|ELETRICISTA DIESEL
01 VAGA
|FUNDAMENTAL
|
EXPERIÊNCIA COMPRAVA EM CARTEIRA DE PELO MENOS 4 ANOS E CNH B.
SALÁRIO R$ 3.500,00 + VALE TRANSPORTE + VALE REFEIÇÃO.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / SANTO ANTONIO DE POSSE / JAGUARIUNA E HOLAMBRA.
|FERRAMENTEIRO
01 VAGA
|ENSINO MEDIO
|EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA NA FUNÇÃO.
SALARIO R$ 3.427,00 + VALE ALIMENTAÇÃO (R$330,00) + VALE TRANSPORTE + CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / HOLAMBRA E JAGUARIUNA.
|TORNEIRO MECÂNICO
01 VAGA
|ENSINO MEDIO
|EXPERIÊNCIA DE NO MÍNIMO 2 ANOS. ESPERIÊNCIA EM TORNO CNC SERÁ UM DIFERENCIAL.
SALARIO R$ 2.500,00 + VALE ALIMENTAÇÃO + VALE TRANSPORTE.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / SANTO ANTONIO DE POSSE E ENGENHEIRO COELHO.
|MECANICO AUTOMOTIVO
01 VAGA
|FUNDAMENTAL
|EXPERIÊNCIA DE NO MÍNIMO 01 ANO, CNH B, EXECUTAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS.
SALARIO R$ 1.750,00 + COMISSÃO.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|MECANICO MANUTENÇÃO
02 VAGAS
|ENSINO MEDIO
|EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, EXECUTAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINA AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, SERVIÇOS DE SOLDA MIG E ELETROLDO, SALARIO R$ 2.500,00 + CESTA BASICA E VALE TRANSPORTE.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / SANTO ANTONIO DE POSSE / HOLAMBRA E COSMÓPOLIS.
|MECANICO MANUTENÇÃO
AUTOMOTIVO LEVE
03 VAGAS
|FUNDAMENTAL
|EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, EXECUTAR A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.
SALARIO R$ 1.800,00 + VALE TRANSPORTE + BONIFICAÇÃO.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E REGIÃO.
|MECANICO DIESEL
01 VAGA
|FUNDAMENTAL COMPLETO
|EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO DE NO MINÍMO 04 ANOS, CNH B, VEÍCULO PARA TRABALHO.
SALÁRIO R$ 3.500,00 + VALE TRANSPORTE + VALE REFEIÇÃO.
MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA / SANTO ANTONIO DE POSSE / JAGUARIUNA E HOLAMBRA.
|AÇOUGUEIRO JR
01 VAGA
|FUNDAMENTAL
|EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO DE NO MINÍMO 6 MESES.
SALÁRIO R$ 2.026,00 + ALIMENTAÇÃO + VALE TRANSPORTE + SEGURO DE VIDA + PLANO DE CARREIRA + PLR.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.
|PINTOR AUTOMOTIVO
01 VAGA
|FUNDAMENTAL
|EXPERIÊNCIA, PREPARAÇÃO DE PINTURA E FINALIZAÇÃO
SALARIO R$ 1.976,00.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA
|MOTORISTA ENTREGADOR
01 VAGA
|ENSINO MEDIO
|EXPERIÊNCIA MINÍMA DE 01 ANO, CNH D/E, EXAME TOXICOLÓGICO.
SALARIO R$ 2.147,00 + AUXÍLIO TRANSPORTE + VALE ALIMENTAÇÃO + PREMIO DE BOA CONDUTA.
SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.