Vai começar o 1º Campeonato de Futebol Virtual

Em meio ao espírito olímpico, tem competição na agenda do mogimiriano! No próximo sábado (31), terá início a primeira edição do Campeonato Municipal de Futebol Virtual. Os competidores irão encarar partidas de Fifa 2021 no PS4, naquele que será o torneio municipal de e-Sports organizado pela Prefeitura de Mogi Mirim.

A tabela foi definida nesta terça-feira (27). Após sorteio, os inscritos foram distribuídos em chaves, já com os caminhos, a partir da primeira fase eliminatória, desenhados até a grande final.

De acordo com o cronograma, o campeonato começa neste sábado, no anfiteatro do Centro Cultural Lauro Monteiro de Carvalho e Silva, no Centro. Duas mesas serão disponibilizadas, com dois jogos simultâneos. Na primeira fase serão 16 partidas. Na sequência, os vencedores jogam as oitavas de final.

Os oito melhores se garantem para o segundo dia de jogos, também no Centro Cultural, no sábado, 7 de agosto. Serão, então, quatro partidas nas quartas de final, mais duas na semi e outra na final. A premiação aos melhores será realizada na sequência. Serão respeitados todos os protocolos de segurança sanitária de combate à Covid-19, do Plano SP.

Além dos 32 participantes, há uma lista de espera. Caso haja alguma desistência até esta quinta-feira (29), às 17h, a organização seguirá a ordem de inscritos na lista de espera para preencher as vagas. O link para entrar nesta relação como stand by é o seguinte: http://bit.ly/3buyNkT.