Vai viajar? Siga essas dicas e aproveite as férias!

As festas de fim de ano estão chegando e, em seguida, as esperadas férias de janeiro. Nesses casos, muita gente aproveita para viajar e relaxar com a família após um ano de trabalho. Aliás, super merecido! Mas você sabe que pode tomar algumas medidas muito simples que vão fazer com que sua viagem seja o mais tranquila possível?

De acordo com o coordenador de Engenharia e Operações da Águas de Holambra, Alan Pedra, checar todas as torneiras de casa – inclusive a da máquina de lavar roupas, e os banheiros – para detectar algum vazamento de água nos vasos sanitários, pode evitar futuras dores de cabeça. “Após essa checagem, fechar o registro que fica no hidrômetro da residência garante que não haverá perda de água”, afirma Alan.

O coordenador comenta que essas medidas nada mais são que preventivas. “Pode ocorrer que, enquanto os moradores não estão em casa, haja um mau funcionamento na descarga de algum vaso sanitário ou em alguma torneira”, observa Alan.

Outro fator que tem que ser levado em conta é que uma falha da boia da caixa d’água pode ocasionar vazamento durante dias. “Por isso é tão importante que o registro fique fechado. É uma ação muito simples, mas esquecida na correria do dia a dia”, diz o coordenador.

Outra medida simples é ficar de olho no vencimento da fatura de água e esgoto. Por meio do site www.aguasdeholambra.com.br, você pode imprimir ou consultar o código de barras de sua fatura onde você estiver. Melhor ainda: você pode programar o pagamento em débito automático e, assim, aproveitar as férias sem preocupações. Tem dúvidas? Ligue 0800 595 3333 (celular, fixo e whatsapp). Estamos sempre prontos para te atender.