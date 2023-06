Valentão procurado da justiça acabou em cana após agredir e ameaçar esposa, avó e filho de dois anos na frente da PM

Reportagem: Susi Baião

A Polícia Militar prendeu um homem foragido da justiça pelo crime de furto e por manter em cárcere privado e ameaçar matar sua família. O caso aconteceu na tarde dessa quarta-feira (21), no Jardim Pansani, na cidade de Mogi Guaçu.

Conforme o boletim de ocorrência (BO), a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma denúncia de violência doméstica, onde as vítimas possivelmente estariam sendo mantidas em cárcere privado pelo autor que gritava a todo momento que as mataria.

Os policiais militares, cabo Genu e soldado Caroline, se deslocaram até o local e, quando chegaram, uma mulher abriu a porta correndo, momento em que M. tomou a frente e disse que estava tudo bem, apenas uma briga familiar. O que não convenceu os policias.

Percebendo os olhares amedrontados da mulher que abriu a porta e da outra senhora quando M. direcionava o olhar para elas, os agentes começaram a fazer perguntas, o que desagradou ainda mais o suspeito M, que não deixava J., sua esposa e M.C. A., sua avó, responderem o que lhes era perguntado.

Ao tentar afastar o suspeito para que as outras partes pudessem falar, ele demonstrou resistência, não aceitando ficar distante delas e ao perceber que sua esposa estava sendo perguntada sobre o ocorrido, ele se tornou completamente agressivo, gritando na presença das equipes policiais, que mataria a esposa caso ela falasse algo. Nesse momento, foi dada voz de prisão em flagrante delito a M. que avançou contra J. e sua avó M.C.A, chegando a acertar um chute na perna da senhora. Ao ver que não conseguiria alcançar novamente as partes femininas, ele agarrou seu filho de dois anos, mas rapidamente a criança foi tirada dos braços do agressor, sem qualquer lesão. Então, ele transferiu sua agressividade aos policias militares. Mas foi contido e preso em flagrante e encaminhado até a delegacia da cidade, onde ficou à disposição da justiça.

Em consulta ao Copom, os policiais constataram que havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra o homem. O caso foi registrado como captura de procurado e violência doméstica. Além dos polícias, Genu e Caroline, a ocorrência contou com o apoio do 3º sargento Fábio e cabo Garcia.