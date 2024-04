Festa de Maio em Itapira: Celebrando Tradição e Cultura

Secretaria de Turismo e Cultura anuncia mais de 50 atrações em dez dias de celebração.

A Secretaria de Turismo e Cultura de Itapira divulgou detalhes empolgantes sobre a aguardada Festa de Maio deste ano. Com uma tradição secular, a 136ª edição da festa promete encantar moradores e visitantes com uma programação repleta de música, dança e gastronomia.

Itapira se prepara para a 136ª edição da Festa de Maio

A cidade de Itapira, está prestes a dar início a um dos eventos mais aguardados do ano. A Festa de Maio, que acontece de 4 a 13 de maio, promete celebrar a cultura e a religiosidade com uma variedade de atrações para todos os gostos.

Um festival de cultura e entretenimento

Com mais de 50 atrações espalhadas ao longo de dez dias de festa, a programação contempla desde apresentações musicais até manifestações culturais tradicionais. Os palcos distribuídos pela cidade, como o Largo São Benedito, a Praça Mogi Mirim e a Rua do Turista, serão o cenário para performances memoráveis.

Diversidade de apresentações em três palcos

As apresentações serão divididas entre três palcos estrategicamente localizados, garantindo que o público desfrute ao máximo de cada momento da festividade. Desde bandas haverá uma variedade de estilos musicais para todos os gostos.

Gastronomia e tradição

Além das apresentações, os visitantes poderão se deliciar com as tradicionais barracas de comidas típicas, bebidas e variedades. Com a participação ativa das entidades do município, a festa também é uma oportunidade para apreciar a riqueza gastronômica local.

Celebrando a tradição e a religiosidade

A Festa de Maio em Itapira é mais do que um evento cultural, é uma celebração da história e da fé do povo da região. Com sua longa tradição, a festa continua a encantar gerações, mantendo viva a essência e os valores da comunidade.

Confira a programação completa

A seguir, apresentamos um resumo da programação para os dez dias de festa:

04 de maio, sábado:

15h: Massa Brasillis (Palco Turista)

19h: BR3 Trio (Palco Turista)

19h: Rota do Som (Palco da Praça)

20h30: Malu Majer (Palco da Praça)

21h: Flávio Vitor (Palco Cidade)

22h: UvaLua (Palco da Praça)

05 de maio, domingo:

15h: Nó na Língua (Palco Turista)

17h: Dança Vida Mais (Palco Praça)

17h30: Projeto Voz Comunitária (Palco Praça)

19h: Brasilidades (Palco Turista)

19h30: Banda Clint (Palco Praça)

21h: Flash Night (Palco Praça)

21h: Elas Pr Elas (Palco Cidade)

06 de maio, segunda-feira:

19h: Adriel Fernandes (Palco Turista)

19h: Ailão de Dança (Palco Praça)

21h: Jocker Rocker e os Improváveis (Palco Praça)

21h: Orquestra de Viola Caipira (Palco Cidade)

07 de maio, terça-feira:

19h: Danilo Zacariotto (Palco Turista)

19h: Aulão de Dança (Palco Praça)

19h45: Aulão de Dança (Palco Praça)

21h: Gustavo Mariano (Palco Praça)

21h: Banda Lira de Mogi Mirim (Palco Cidade)

08 de maio, quarta-feira:

19h: Ed Campos (Palco Turista)

19h: Coral Flor de Lira (Palco Praça)

21h: Cristal & Duo Peru (Palco Praça)

21h: Banda Sinfônica Lira Itapirense (Palco Cidade)

09 de maio, quinta-feira:

19h: Eric Acoustic Rock (Palco Turista)

19h: Coral Cidade de Itapira (Palco Praça)

20h30: Mão de Morsa (Palco Praça)

21h: Banda da Casa das Artes (Palco Cidade)

10 de maio, sexta-feira:

19h: Bola Trio (Palco Turista)

19h: Rodrigo Souza Blues Rock Band (Palco Praça)

20h30: Thomas Edson Band (Palco Praça)

21h: Banda Monalizza (Palco Cidade)

22h: Aksioma (Palco Praça)

11 de maio, sábado:

15h: Regional Mantiqueira (Palco Turista)

19h: Samba da Estação (Palco Turista)

19h: Tiele Dance (Palco Praça)

20h30: Nany Dance (Palco Praça)

21h: Rolling Papers & Congada Mineira de Itapira (Palco Cidade)

12 de maio, domingo:

15h: Quinteto Alma Brasileira (Palco Turista)

17h: Carlos Augusto (Palco Praça)

19h: Rodrigo Souza Trio (Palco Turista)

20h30: Flash House (Palco Praça)

21h: Bola & Banda (Palco Praça)

21h: BR6 Rock Band (Palco Praça)

13 de maio, segunda-feira:

15h: Poesis Jazz (Palco Turista)

17h: Banda COC (Palco Praça)

19h: Paraná no Samba (Palco Turista)

19h: Pastoras do Rosário (Palco Cidade)

19h30: Os Macaco Velho (Palco Praça)

21h: Arretados (Palco Praça)

Não perca a oportunidade de participar desta festa única!

Com uma programação diversificada e emocionante, a Festa de Maio em Itapira promete ser um evento memorável para todos os que comparecerem. Venha fazer parte desta celebração de cultura, tradição e alegria!