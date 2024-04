Com atividades gratuitas, Circuito Sesc de Artes 2024 chega a Itapira

Este ano, a programação do Circuito Sesc de Artes conta com sete atividades em Itapira. O evento acontece no dia 27/04, das 14h às 18h, no Parque Juca Mulato. Todas as apresentações são gratuitas e abertas ao público.

No total, o Circuito passa por 122 cidades do Estado de São Paulo, com mais de 75 apresentações nas áreas de cinema, circo, dança, literatura, música, teatro, artes visuais e tecnologia. Em todo o estado, serão mais de 760 atividades em cerca de 480 horas de programação.

Realizado pelo Sesc São Paulo em parceria com as prefeituras municipais e sindicatos do comércio, serviços e turismo locais, o Circuito ocupa, prioritariamente, municípios onde o Sesc não possui instalações, proporcionando uma oportunidade de imersão cultural e sensibilizando a população para a importância da conexão com a arte.

Para Luiz Deoclecio Massaro Galina, diretor regional do Sesc São Paulo, “O Circuito Sesc de Artes é uma iniciativa que proporciona novas trajetórias e roteiros, conectando residentes e visitantes e promovendo a sensação de pertencimento nas praças e espaços públicos”. Galina reflete que “essa experiência é essencial para fortalecer laços comunitários, visando democratizar o acesso cultural para mais pessoas”.

A programação é o resultado do olhar atento de uma curadoria coletiva formada pelas equipes das 22 unidades do Sesc responsáveis pela produção e organização do Circuito. A escolha das atrações partiu de premissas como a diversidade, pluralidade e a representatividade. A cultura popular também está muito presente. Outro aspecto importante é a valorização da produção local. Em 2024, cerca de metade das atrações são oriundas do interior e litoral.

Curso para gestores culturais

Nesta edição, o Circuito também promove uma atividade para além dos espaços públicos. É o curso on-line Mapeamentos culturais: teorias, ferramentas e aplicações, com a doutoranda em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC e mestra em Estudos Culturais pela EACH-USP, Ana Paula do Val. Serão quatro encontros semanais às terças-feiras, entre maio e junho, para compartilhar metodologias e ferramentas para compreensão e intervenção em contextos socioculturais, a partir de reflexões e exercícios práticos.

Sobre o Sesc

O Sesc é uma instituição privada que promove o bem-estar social, o desenvolvimento cultural e a melhoria da qualidade de vida das pessoas que trabalham nos setores do comércio de bens, serviços e turismo, e da comunidade em geral. Por ser mantido pelas empresas dessas áreas, o Sesc considera como público prioritário seus trabalhadores.

Confira detalhes das atrações de Itapira abaixo:

Artes Visuais e Tecnologia – Bestiárius Insectus

Mil olhos, lombadeus e clóvis remelento são apenas alguns exemplos de bichinhos que já foram inventados nas oficinas de Andréia Kusaba, da Dolls Imaginarium, que é formada em história da arte. No Circuito Sesc ela ministra a atividade Bestiárius insectus: construção de insetos imaginativos. Colados ou costurados, feitos de arame, pelúcia, linhas ou papel texturizado, entre outros materiais, eles surgem da criatividade dos participantes e podem dar origem a uma coleção única e muito curiosa.

Cinema – Realidade Virtual – A Linha

Destaque para a vivência de Cinema em realidade virtual com o curta-metragem A linha (2019), dirigido pelo brasileiro Ricardo Laganaro e premiado com um Leão no Festival Internacional de Cinema de Veneza, na Itália. Um equipamento especial permite ao público interagir com a maquete utilizada como cenário do filme, numa experiência participativa com realidade virtual. Na São Paulo dos anos 1940, Pedro e Rosa parecem perfeitos um para o outro. Para viver sua história de amor, porém, precisam superar importantes barreiras, já que estão presos a engrenagens que os levam a caminhos opostos.

Circo – Varieté Ninguna Costilla

O espetáculo de variedades circenses Varieté Ninguna Costilla estreou na Argentina e chegou ao Brasil mantendo a característica de ocupar o palco com mulheres e gêneros dissidentes. Uma mestra de cerimônias apresenta o elenco atual da Cia. NC, de São Paulo, que estreou em agosto de 2023, e mostra cenas coletivas concebidas exclusivamente para as apresentações e números individuais de malabares, acrobacia e palhaçaria, entre outros.

Dança – NumCorre

A capoeira, praticada desde cedo pelos integrantes do Núcleo Iêê, serve como fio condutor do espetáculo NumCorre, que também engloba as vivências periféricas como base das construções cênicas. O trabalho propõe uma apresentação que navega pelo corpo, música e poesia que compara e conecta o paradoxo entre a correria infantil e o “corre” do adulto”. Por este trabalho, o grupo foi indicado em duas categorias do Prêmio APCA de Dança em 2023.

Literatura – Histórias da Gaveta

Com a vivência Histórias da gaveta, os atores Caio Merseguel e Yuri de Francco da Cia. Teatro InComum, dão vida aos personagens Guarda-Pó e Tira-Poeira, que circulam com um móvel cheio de gavetas de onde saem diferentes narrativas, trava-línguas, adivinhas, músicas e até perfume. Em interações divertidas, a dupla convida o público a abrir as gavetinhas e descobrir histórias prontas para ser compartilhadas.

Literatura – Costurando Memórias – Cia. No Caminho do Sol

Livros artesanais em tamanho grande ajudam a despertar o interesse do público na mediação de leitura Costurando memórias, comandada por Manoel Francisco Filho e Daniela Lopes Francisco da Cia. No Caminho do Sol. Com narrativas autorais, as obras abordam temáticas folclóricas e reflexivas, tomando como ponto de partida o olhar afrocentrado, desconstruindo estereótipos e favorecendo a diversidade.

Música – Dj Barata

Entre uma atração e outra, quem comanda as pickups para manter a animação do público é o DJ Lucas Barata, que já tocou ao lado de Gal Costa (1945-2022), João Bosco, Hermeto Paschoal e Banda Black Rio, entre outros nomes conhecidos. Dono de um acervo pessoal com 12 mil discos de vinil, o DJ, produtor cultural, pesquisador e radialista passeia pela história da música brasileira em sets que tanto podem apresentar artistas para o público quanto incendiar as pistas de dança. Com vinte anos de estrada, já circulou por mais de cinquenta cidades do país.

Serviço

O que: Circuito Sesc de Artes 2024

Dia: 27/04

Horário: 14h às 18h

Local: Parque Juca Mulato (em caso de chuva, verifique o novo local)

Endereço: R. Ribeiro de Barros, 165-253 – Centro, Itapira

Evento aberto ao público

Programação completa no site sescsp.org.br/circuitosescdeartes