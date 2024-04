Emdec abre concurso público com vagas em 10 áreas de atuação

Crédito: Emdec/ Divulgação

Inscrições podem ser feitas a partir das 10h do dia 15 de abril e seguem até o dia 13 de maio

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) abriu concurso público para o preenchimento inicial de 10 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível médio, técnico e superior. O extrato do edital foi publicado no Diário Oficial do Município, na edição desta sexta-feira, 12 de abril.

As inscrições podem ser feitas a partir das 10h da próxima segunda-feira, 15 de abril, e seguem até às 23h do dia 13 de maio, exclusivamente pela internet, no endereço www.ibfc.org.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 72 para os cargos de nível médio e técnico; R$ 90 para os cargos de nível superior; e R$ 110 para o cargo de Médico do Trabalho Jr.

São quatro vagas disponíveis para cargos de nível médio: Oficial de Manutenção Jr., Oficial de Manutenção – Eletricista Jr., Oficial de Manutenção – Serralheiro Jr. e Inspetor de Manutenção de Veículos Jr., com jornada de 40 horas semanais. Em nível técnico, são duas vagas disponíveis, para os cargos de Técnico em Segurança do Trabalho Jr. e Técnico em Manutenção Eletroeletrônica Jr., também com jornada de 40 horas semanais.

Já para nível superior, são quatro vagas: Analista de Comunicação Jr. (Criação) e Analista de Recursos Humanos Jr. (Treinamento), ambos com jornada de 40 horas semanais; Assistente Social Jr., com jornada de 30 horas; e Médico do Trabalho, com 20 horas semanais de trabalho. Há reserva de 20% das vagas que vierem a surgir aos candidatos negros e 5% às pessoas com deficiência.

A remuneração varia de R$ R$ 2.757, para o cargo de Oficial de Manutenção Jr., até R$ R$ 10.587 para o cargo de Médico do Trabalho Jr. Os benefícios incluem auxílio-refeição, no valor de R$ 1.295 por mês e auxílio-alimentação, no valor de R$ 730, além de auxílio-creche. Também é possível optar por vale-transporte, convênio médico e seguro de vida em grupo, entre outros benefícios.

Confira a relação completa dos cargos disponíveis e respectivas remunerações:

Nível

Cargo

Carga Horária Semanal

Salário

Vagas

Ampla Concorrência

Médio

Oficial de Manutenção Jr.

40h

R$ 2.757,28

1

Oficial de Manutenção – Eletricista Jr.

40h

R$ 2.891,15

1

Oficial de Manutenção – Serralheiro Jr.

40h

R$ 2.891,15

1

Inspetor Manutenção de Veículos Jr.

40h

R$ 3.315,38

1

Técnico

Técnico em Segurança do Trabalho Jr.

40h

R$ 4.345,59

1

Técnico em Manutenção Eletroeletrônica Jr.

40h

R$ 4.401,50

1

Superior

Assistente Social Jr.

30h

R$ 5.552,25

1

Analista de Comunicação Jr. – Criação

40h

R$ 6.656,50

1

Analista de Recursos Humanos Jr. – Treinamento

40h

R$ 6.656,50

1

Médico do Trabalho Jr.

20h

R$ 10.587,45

1

Etapas

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 2 de junho e será composta por 40 questões no total, nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos. Os candidatos que concorrem à vaga de Oficial de Manutenção Jr. deverão realizar também teste de aptidão física. Já os candidatos às vagas de Oficial de Manutenção – Eletricista Jr., Oficial de Manutenção – Serralheiro Jr. e Inspetor de Manutenção de Veículos Jr. serão submetidos a provas práticas.

A organização do concurso público é do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC. O prazo de validade é de dois anos, a contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

Todas as informações sobre o concurso, incluindo requisitos e atribuições dos cargos, poderão ser acessadas no edital completo, já disponível no site da Emdec, no endereço www.emdec.com.br, na seção “Trabalhe Conosco”, opção “Concursos Públicos”; e também poderá ser consultado na página do IBFC. Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC do IBFC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 9h às 17h.

Sobre a Emdec

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) é uma sociedade de economia mista que integra a administração indireta do município. A sede administrativa fica na rua Dr. Salles Oliveira, 1.028, na Vila Industrial.

Realiza a gestão do trânsito, com ações de planejamento, operação e fiscalização. Gerencia e fiscaliza a operação do transporte público coletivo municipal, incluindo o planejamento do sistema, a programação das linhas e questões contratuais, tarifárias e de remuneração. Também administra as infraestruturas de mobilidade, como terminais, estações e pontos de parada. Regulariza o transporte escolar, o transporte individual por táxi e aplicativos, ônibus fretados, transporte executivo e a circulação de veículos de carga.

Implanta as vagas exclusivas e emite os cartões de estacionamento de idosos e pessoas com deficiência, organiza o Sistema de Estacionamento Rotativo de Campinas (Zona Azul). Planeja e executa o sistema cicloviário de Campinas e promove intervenções urbanas, a partir de conceitos de Ruas Completas e Urbanismo Tático. Também opera o Pátio Municipal de Recolhimento e Guarda de Veículos. Mantém programas permanentes de educação para mobilidade, que fomentam deslocamentos mais seguros junto a diferentes públicos.