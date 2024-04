Válvula de retenção e caixa de inspeção garantem eficiência da rede de esgoto

Muitos proprietários de imóveis desconhecem a importância do funcionamento integrado entre caixa de inspeção e a válvula de retenção. Porém, essa dupla de equipamentos hidráulicos é essencial para manter a eficiência da rede de esgoto e evitar eventuais retornos de água de esgoto em residências, prédios comerciais, indústrias e outros estabelecimentos.

A válvula de retenção de esgoto é um dispositivo simples e eficaz que, quando conectada à tubulação da caixa de inspeção, atua no bloqueio de possíveis retornos de esgoto para dentro do imóvel. Além disso, impede a entrada de animais peçonhentos por meio da tubulação.

Já a caixa de inspeção é um elemento do sistema coletor de esgoto e deve ser implantada na calçada do imóvel. É essencial que ela permaneça deslacrada, pois é utilizada para vistoria de interligações pela concessionária Águas de Holambra.

Para garantir que a válvula de retenção de esgoto cumpra a sua função, ou seja, libere a passagem do esgoto da residência e bloqueie o retorno de esgoto, essa ferramenta deve ser instalada preferencialmente por um encanador ou instalador hidráulico.

Segundo o coordenador de Operações da Águas de Holambra, Fernando Camilotti, o mecanismo deve ser instalado de forma que acompanhe a declividade da tubulação interna do imóvel, para evitar problemas de escoamento do esgoto, além disso, um dos pontos essenciais a serem observados durante a instalação é o sentido do fluxo do fluido, que deve seguir o indicado no corpo da peça.

“A válvula de retenção possui uma geometria simples e perfeita para garantir o escoamento do esgoto pelas residências, bem como uma tampa que funciona como uma espécie de porta, impedindo que o retorno de esgoto da rede pública e animais peçonhentos, como ratos e baratas, para dentro dos imóveis”, destaca.

Fernando também alerta o cuidado necessário com o sistema de coleta de água da chuva (pluvial). Em hipótese alguma, a rede pluvial deve ser conectada à rede coletora de esgoto.

“Em dias de chuva, a rede coletora de esgoto, que não é dimensionada para a coleta de águas pluviais, acaba recebendo grande volume hídrico devido às conexões irregulares de água de chuva. Isso danifica a rede coletora de esgoto e causa transtornos à população”, disse. “Por isso, é importante realizar inspeções periódicas e limpezas na caixa de inspeção e na válvula de retenção de sua casa, para preservar a saúde e o meio ambiente”, finaliza Fernando.

Cabe ainda ressaltar que, outro fator relevante para o retorno de esgotos, é o mau uso das redes com o descarte de objetos e óleo de cozinha. A principal orientação é não jogar material sólido em vasos sanitários, pias, ralos e poços de visita e o óleo de cozinha não deve ser descartado na pia.

