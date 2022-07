VARAL SOLIDÁRIO CHEGA AO HORTO DE VERGEL

Os moradores do Assentamento Horto de Vergel participaram, na manhã desta quarta-feira (6), da ação “Varal Solidário” promovida pela Prefeitura de Mogi Mirim, através do Fundo Social. Esta é a primeira vez que o Fundo Social leva o Varal Solidário para a região do Vergel, que concentra diversas famílias em situação de vulnerabilidade social.

Durante cerca de 1 hora de Varal Solidário – realizado em frente ao Centro Educacional Ernest Mahle – diversas famílias puderam pegar peças de roupas usadas, em bom estado, distribuídas pela equipe do Fundo Social. No total, cerca de 500 peças masculinas, femininas e infantis foram doadas.

A ação foi acompanhada pela primeira-dama e vereadora, Luzia Cristina, pela presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Rosa Maria Silva, e pelas lideranças comunitárias do Horto de Vergel, Nazaré Oliveira e Geralvina Ferreira .

“Nós temos muito a agradecer à Prefeitura e ao Fundo Social por esta ação. É uma conquista para nós, moradores do Vergel, sermos atendidos por esta ação tão bonita. O Horto de Vergel precisa deste tipo de ação, de atendimento e de atenção do governo municipal. A luta é grande, mas aos poucos estamos tendo ótimas conquistas para a nossa comunidade. Por isso, fica aqui o nosso agradecimento”, comentou Nazaré.