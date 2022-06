VARAL SOLIDÁRIO FAZ SUCESSO EM MARTIM FRANCISCO

O Distrito de Martim Francisco recebeu nesta quarta-feira (22), a primeira edição do Varal Solidário do Fundo Social de Mogi Mirim. Roupas e Agasalhos arrecadados no último mês com as campanhas de inverno, ainda em andamento, foram dispostas em um varal, no pátio da Subprefeitura, para que toda a população do Distrito pudesse pegar as peças de interesse.

Nesta primeira edição do Varal Solidário de Martim Francisco, cerca de 150 peças de roupas foram doadas à população. Dentre as peças, havia roupas masculinas, femininas e infantis.

Em menos de duas horas de Varal Solidário, quase 100% das peças foram doadas. O sucesso foi tão grande que, na próxima segunda-feira (27), uma nova edição do Varal Solidário está agendada para 9h00, no pátio da Subprefeitura.

A ação proposta pelo Fundo Social teve total apoio da Subprefeitura de Martim Francisco. A Secretária de Relações Institucionais, Maria Helena Scudeler de Barros, também esteve presente no evento, representando o Prefeito Paulo de Oliveira e Silva.