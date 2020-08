Veículo cai da Rodovia SP – 342 e motorista tem ferimentos moderados

A manhã dessa sexta feira, 7, começou com um grave acidente na rodovia SP 342. Por volta das 09 horas, um Chevrolet Montana, placas de Mogi Guaçu, que seguia pela Rodovia SP 342, sentido Campinas, caiu entre o vão do viaduto da Avenida Bandeirantes.

O condutor perdeu controle, invadiu o canteiro central e caiu entre o vão do viaduto sobre a Avenida Bandeirantes ficando em posição de capotamento. O carro ficou com as quatro rodas para cima e totalmente destruído.

Pessoas que passavam pelo local acionaram Resgate do Corpo de Bombeiros, SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Ambulância da RENOVIAS. Populares que estavam no local perceberam que o condutor estava vivo e viraram o carro. Com a chegada dos Bombeiros, o motorista foi retirado pois estava preso nas ferragens com ferimentos moderados, o SAMU contribui para retirada dele.

O motorista foi encaminhado a Santa Casa de Mogi Guaçu com suspeita de ter fraturado a clavícula, seu estado é estável.