Veículo com Placa de Roubo é Localizado pela PM de Mogi Guaçu em Operação Preventiva

Da Redação

No último dia 18 de março, uma operação rotineira da Polícia Militar de Mogi Guaçu resultou na identificação de um veículo com indícios de dublê, levando à descoberta de um automóvel cuja placa indicava ser fruto de roubo. A ação, realizada pela equipe em patrulhamento preventivo e ostensivo pelo centro da cidade, exemplifica a importância do trabalho policial para coibir práticas criminosas.

As informações sobre um possível veículo dublê, modelado como Jeep/Renegade, circulando na região, foram fundamentais para a condução da operação. Ao avistarem o veículo em questão na Avenida dos Trabalhadores, os oficiais procederam imediatamente com a abordagem. Apesar de não encontrarem nada ilícito de imediato, uma inspeção veicular minuciosa revelou discrepâncias nos sinais identificadores do automóvel.

A partir de uma análise mais aprofundada, foi constatado que o veículo em questão ostentava sinais de identificação correspondentes a um emplacamento específico. Contudo, um sinal “secreto” revelou a verdadeira identidade do automóvel, revelando que a placa estava vinculada a um veículo roubado. O condutor, ao ser interrogado sobre a origem do veículo, afirmou que pertencia ao seu pai e que havia sido adquirido aproximadamente sete meses atrás, de um conhecido.

Diante dessa descoberta, os oficiais encaminharam o caso à Central de Polícia Judiciária, onde o Delegado elaborou o Boletim de Ocorrência. O veículo foi apreendido, e os envolvidos foram ouvidos e liberados para a continuação das investigações.

Essa operação da Polícia Militar de Mogi Guaçu evidencia o compromisso das autoridades em manter a segurança pública e combater atividades criminosas, destacando a importância da vigilância constante e da cooperação entre as diferentes unidades policiais.