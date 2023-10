Veículo Dublê Recuperado Pela Polícia Militar de Itapira

Da Redação

Foto Divulgação PM

Na noite de 09 de outubro, por volta das 22 horas, a Polícia Militar de Itapira realizou uma ação que resultou na recuperação de um veículo dublê e na prisão do motorista, identificado como TDS, de 23 anos. A operação teve início durante um patrulhamento de rotina no bairro Cubatão, quando uma equipe policial avistou um Fiat/Uno com os faróis apagados, saindo de um condomínio. Esse comportamento suspeito levou à decisão de abordar o veículo.

Após a abordagem, os policiais realizaram uma busca pessoal no condutor, que afirmaram ter adquirido o veículo no mesmo dia na cidade de Limeira, por um valor de R$ 12 mil, de um terceiro. No entanto, durante uma vistoria minuciosa do veículo, uma equipe policial notou que o fio de aço do lacre da placa traseira foi cortado por ação humana.

O mais surpreendente foi que, apesar desse sinal de adulteração, o chassi e a numeração do motor do veículo condiziam com a colocação ostentando no modelo antigo, enquanto no sistema constava a placa modelo Mercosul. Com base nessa discrepância, os policiais solicitaram ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) o deslocamento de um documento até o endereço cadastrado do veículo na cidade de São Paulo.

A presença do veículo na garagem da residência do proprietário em São Paulo foi confirmada. Diante desses fatos, o condutor TDS recebeu voz de prisão pelo crime de adulteração ou remarcação de sinais de identificação de veículo automotor. O veículo dublê foi apreendido e será submetido a uma perícia minuciosa para verificar sua real procedência.