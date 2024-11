Veículo furtado é recuperado em Mogi Guaçu

Na última sexta-feira, dia 1º de novembro, um Jeep Compass com queixa de furto foi recuperado pela Polícia Militar em Mogi Guaçu. A equipe policial, em patrulhamento pela Avenida dos Trabalhadores, foi informada pela 1ª Companhia via rede de rádio de que o veículo havia sido detectado pelo radar na Avenida Mogi Mirim.

Os policiais se dirigiram imediatamente à região e localizaram o veículo no cruzamento da Avenida Mogi Mirim com a Avenida dos Trabalhadores. Na abordagem, os ocupantes, identificados como R. e K., apresentaram-se cooperativos, e nada de ilícito foi encontrado com eles. No local, o irmão de R., informou que o carro havia sido alugado de uma empresa na cidade de Itapira e apresentou o contrato de locação.

Após a verificação, as partes foram encaminhadas à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão registrou a ocorrência. O veículo foi apreendido e os ocupantes foram liberados em seguida.