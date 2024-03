Veiling Market deve antecipar a compra de 60% da produção de flores para o Dia da Mães

A expectativa é de que 166 produtores de flores e plantas ornamentais participem desta grande “feira de negócios”, a ser realizada pela Cooperativa Veiling Holambra nos dias 21 e 22 de março. O evento é uma oportunidade para os clientes (supermercados e autoatendimento, Centrais de Abastecimento, floriculturas, distribuidoras, lojistas, decoradores etc.) promoverem negociações diretas com produtores, a médio e longo prazos. Setor envolve paisagismo, jardinagem e áreas verdes, entre outros.

A Cooperativa Veiling Holambra realiza, nos dias 21 e 22 de março, a sua maior feira de negócios: a 27ª edição do Veiling Market. Além de apresentar as flores e plantas ornamentais que estarão disponíveis em todo o Brasil em 2024, permite o contato direto dos produtores com os compradores, sejam eles supermercados, autoatendimento, Centrais de Abastecimento, floriculturas, distribuidoras, lojistas e decoradores, entre outros. O CEO da Cooperativa Veiling, Jorge Possato, com base nas edições anteriores do evento, acredita que os produtores de plantas e flores associados consigam vender, antecipadamente, cerca de 60% da produção planejada para o Dia da Mães.

O evento atrai os principais atacadistas de todo o Brasil, redes de autosserviço, floriculturas, shoppings e garden centers, centrais de abastecimento, além de lojas, floriculturas e decoradores. Na 27ª edição do Veiling Market, clientes e visitantes são convidados a conhecer as novas variedades e as tendências da floricultura nacional, com a oportunidade de promover negociações diretas a médio e longo prazos. O evento acontecerá no dia 21, das 8h às 18h, e no dia 22, das 8h às 16h. Para participar do evento, basta fazer a inscrição no link https://veiling.com.br. Este ano, 166 dos 450 cooperados apresentarão ao mercado as novidades para 2024, com foco especial nas datas comemorativas do primeiro semestre – Dia das Mães e Dia dos Namorados. Para esta edição especial, que celebrará os 35 anos da Cooperativa Veiling Holambra, o evento contará com uma “Vitrine de Tendências”, um espaço destinado à exposição de produtos que detêm efetivos potenciais de inovação para o futuro do mercado, onde instituições nacionais, como Embrapa e Esalq, por exemplo, estarão ao lado de melhoristas internacionais para apresentar as “flores do futuro”. Melhoristas, ou breeders, como são chamados no mercado floricultor, são profissionais de empresas que promovem melhoramentos genéticos para a criação de novas variedades de flores e plantas. Na edição de março do ano passado, o Veiling Market contou com 161 cooperados e recebeu 2.268 visitantes, registrando um crescimento de 18% em relação a 2022.

Lançamentos

Entre os lançamentos que os produtores apresentarão no Veiling Market estão plantas ornamentais bem interessantes, como a “Nepeta Cataria”, a “Aveia”, a “Zea Mays” e o “Milho Aveia Milheto” (Clorophila Brasil); o philodendron “Florida” e o “Ghost” (produtor Marcelo Almeida), o “Vime Salix Discolos” (Aoki Flores); e as novas variedades da aglaonema – “Karat”, “Tricolor” e “Red Emerald” – e da monstera, “Thai Contelation” (Sítio Acosta). Entre as flores de corte, também há novidades, como a rosa “Steffi”, da Flora Brasiliae, e os cravos “Paru”, “Greenshot”, “Montezuma” e “Nahema”, da MS Flores. A gérbera “Joybera” é um dos destaques entre as flores de vaso do Panorama Flores.

Outras atrações

O 27º Veiling Market também contará com apresentações de artistas florais – entre eles, Jab Pasollini, Paulo Yoshida e Karina Saab – e palestras com conteúdo que amplie a visão de mercado e agregue valor ao segmento, (Como aumentar a lucratividade do seu negócio”, com Thiago Nigro, e “Como vender mais com as redes sociais”, com Carol Costa). Haverá também espaços interativos – como o “Trade Marketing”, com uma exposição da loja modelo para a apresentação de novos expositores – desenvolvidos para melhorar a exibição das flores e plantas no ponto de venda, principalmente nas redes de lojas, e o “Espaço Veiling”, um “ponto de contato” entre os clientes e visitantes com as diversas áreas da Cooperativa, como Material Circulante, Centro de Testes, Comercial etc. Serão promovidos, ainda, eventos específicos em comemoração aos 35 anos da CVH. Durante a semana, leilões beneficentes acontecem em prol de instituições das cidades de Santo Antônio de Posse, Holambra, Jaguariúna, Artur Nogueira, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Valinhos e Sumaré. Em 2023, somando o valor arrecadado em dois leilões beneficentes (R$ 294 mil) aos atendimentos das necessidades específicas das instituições, a CVH investiu, no total, R$ 328 mil na realização de 58 ações de responsabilidade social que impactaram mais de 5.500 pessoas.