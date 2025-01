VEJA OS DIAS E BAIRROS DA COLETA SELETIVA EM JAGUARIÚNA

Jaguariúna se destaca pelo programa de coleta seletiva implementado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços. O serviço atende toda a área urbana do município, oferecendo benefícios ambientais, sociais e econômicos.

A coleta seletiva vai além da preservação ambiental. Ao promover a limpeza urbana e contribuir para a saúde pública, o programa também eleva a qualidade de vida dos cidadãos. Separando plástico, metais, papéis e vidros, os moradores participam ativamente de um esforço coletivo que reduz o impacto dos resíduos no meio ambiente.

Além disso, o programa se destaca pela inclusão social, oferecendo uma oportunidade de recomeço para pessoas em situação de vulnerabilidade. Por meio da organização de catadores de materiais recicláveis, essas pessoas encontram no projeto uma porta de entrada para o mercado de trabalho, transformando-se em profissionais capacitados e contribuindo para a economia local.

COMO FUNCIONA

A coleta é organizada por regiões e segue um cronograma semanal, garantindo que todos os bairros da área urbana sejam atendidos ao menos uma vez por semana. No caso do Centro, o atendimento é ainda mais frequente, com coletas realizadas três vezes por semana.

Cada residência recebe um saco de ráfia para depositar os resíduos secos, que devem estar limpos e livres de resíduos orgânicos. No dia programado, um caminhão passa pelas ruas acompanhado pela equipe da cooperativa, recolhendo os materiais para triagem. O destino final são centros de reciclagem, onde os itens são processados para reaproveitamento.

COMO PARTICIPAR

A colaboração dos moradores é essencial para o sucesso do programa. É importante que os resíduos sejam descartados corretamente, seguindo as orientações de limpeza e separação. Além disso, o uso do saco de ráfia fornecido facilita a coleta e o transporte dos materiais.

Confira neste link o cronograma completo da coleta seletiva: https://municipio.jaguariuna.sp.gov.br/servicos/83/cronograma-coleta-seletiva.html

Foto: arquivo / prefeitura