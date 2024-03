Veja quais serviços municipais abrem e fecham no feriado da Páscoa

Crédito: Arquivo PMC

Expediente habitual nas repartições públicas será encerrado na quinta-feira, dia 28 de março, às 18h, e retomado na segunda, 1º de abril, às 8h

A Prefeitura de Campinas manterá o plantão dos serviços essenciais no feriado nacional que celebra a Paixão de Cristo, nesta sexta-feira, dia 29 de março. O expediente normal nas repartições públicas será encerrado na quinta-feira, 28 de março, às 18h, e retomado na segunda, dia 1° de abril, às 8h.

Veja a relação de serviços e os telefones para solicitar atendimento:

Defesa Civil – Atendimento 24h, com chamadas por meio do telefone 199.

Guarda Municipal – Manterá a rotina de trabalho com funcionamento 24h. O serviço poderá ser acionado pelo 153 – Disque Guarda Municipal.

Sanasa/Água e Esgoto – Nesta Sexta-Feira Santa, dia 29 de março, não haverá expediente administrativo na Sanasa, mas uma equipe permanecerá de plantão para execução de reparos emergenciais. O serviço de Atendimento ao Cliente também funcionará através do 0800 7721195 ou do 115.

Mercado Municipal – Na sexta-feira, dia 29, abre das 7h às 13h; sábado, 30, das 7h às 16h; domingo, 31, das 7h às 12h.

Feiras livres – Serão realizadas normalmente nos locais e horários de costume, das 7h às 12h (horário oficial; pode se estender). Confira os locais e dias das feiras livres na cidade: www.setec.sp.gov.br/site/solo-feira.

Feiras noturnas – Serão realizadas normalmente nos locais e horários de costume, das 17h às 22h (horário oficial; pode se estender). Confira os locais e dias das feiras noturnas na cidade: www.setec.sp.gov.br/site/solo-feira-noturna.

Praças de Esportes – Fechadas na sexta-feira, dia 29 de março. Sábado, 30, e domingo, 31, abrem normalmente.

Parques e Bosques – Todos os parques e bosques funcionam normalmente no feriado. Veja a lista de endereços e horários: https://portal.campinas.sp.gov.br/secretaria/servicos-publicos/pagina/parques-e-jardins-dpj-

Parque das Águas – O Parque das Águas, área administrada pela Sanasa, funcionará normalmente, das 6h às 20h, na sexta, no sábado e no domingo.

Torre do Castelo – Na sexta-feira, 29 de março, a Torre do Castelo abre normalmente para visitação, das 10 às 12h e das 13h às 17h. No sábado, 30, e no domingo, 31, abre das 10h às 12h e das 13h às 21h.

Espaço Jardim dos Espelhos – O Espaço Jardim dos Espelhos, área de lazer que fica na Sede da Sanasa, funcionará das 6h30 às 20h.

Sistema de Atendimento 156 – Segue o expediente da Prefeitura. Encerra o atendimento na quinta-feira, dia 28, às 18h, e retoma na segunda-feira, 1º de abril, às 8h.

Limpeza urbana – Programação de sexta-feira Santa, 29 de março: coleta de lixo domiciliar – somente setores alterados; varrição – esquema de plantão; coleta seletiva – não haverá; coleta de resíduos hospitalares – somente grandes geradores.

Sistema Público de Saúde – Na sexta-feira, 29 de março as unidades de saúde permanecem fechadas. Sábado, 30 de março, das 12 unidades que normalmente abrem aos sábados, três funcionam das 7h às 13h – DIC 1, Santa Lúcia e Vista Alegre. As outras nove funcionam das 7h às 17h, sendo que das 13h às 17h estarão abertas para atender preferencialmente os casos de dengue – Florence, Valença, Ipê, Aeroporto, Capivari, Santo Antônio, União de Bairros, Aurélia e São Quirino. No sábado, o Centro de Saúde Campo Belo também funciona das 7h às 17h para atendimento preferencial de dengue. Domingo, 31 de março, as unidades de saúde permanecem fechadas.

Rede Mário Gatti – Os prontos-socorros do Mário Gatti, do Ouro Verde, do Mário Gattinho, assim como o Samu e as UPAs Campo Grande, São José, Anchieta e Carlos Lourenço funcionam normalmente, 24h.

Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT) – As unidades do CPAT do Centro e nos Agilizas do Campo Grande e Ouro Verde encerram atendimento na quinta-feira, 28 de março, às 16h30 e retomam na segunda-feira, 1º de abril, às 7h30.

Ceasa – A área administrativa da Ceasa, o Banco de Alimentos e o Departamento de Alimentação Escolar encerrarão suas atividades na quinta-feira, dia 28 de março, às 16h12, e retomarão na segunda-feira, dia 1º abril, às 8h. O Instituto de Solidariedade para Programas de Alimentação (ISA) funcionará na sexta, dia 29, das 7h às 12h, e retoma suas atividades normais na segunda, dia 1 de abril, às 7h. O Mercado de Flores funcionará na sexta-feira, dia 29, e no sábado, dia 30, das 8h às 13h. O Mercado de Hortifrúti funcionará na sexta-feira, dia 29, das 7h às 13h, e no sábado, dia 30, das 7 às 11h.

Procon – A unidade do Procon no Poupatempo do Campinas Shopping ficará fechado nesta sexta-feira, 29 de março. No sábado, 30 de março, o funcionamento será normal. As demais unidades do Procon – Agilizas, Espaço Cidadão, sede administrativa e 151 – seguem o expediente da Prefeitura, ficam fechados na sexta-feira, 29 de março e retorna na segunda-feira, 1º de abril. O Procon Digital recebe normalmente o registro de reclamações no www.procon.campinas.sp.gov.br e pelo aplicativo Procon Campinas, disponível para os sistemas Android e iOS.

Trânsito e transporte coletivo – A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) manterá os serviços essenciais e de emergência prestados durante o feriado no final de semana da Páscoa. No dia 29, Sexta-feira Santa, como acontece normalmente, serão mantidas as operações e a fiscalização nos terminais urbanos com o apoio remoto da Central de Monitoramento de Operações. As equipes semafóricas, de trânsito, transporte e de sinalização atuarão normalmente. Para tirar dúvidas sobre circulação ou em emergências no trânsito, a população conta com o Fale Conosco Emdec, pelo telefone 118. O acesso pode ser feito pelo site www.emdec.com.br/faleconosco e pelo aplicativo que está disponível gratuitamente como “Emdec” nas versões Android e iOS (Google Play e App Store). A população pode ser atendida pelo WhatsApp (19) 3731-2910, número usado também para ligações a partir de outra cidade ou localidade com DDD diferente. Os contatos também podem ser feitos pelo Chatbot Emdec, disponível na página inicial do site da Empresa (www.emdec.com.br). Todos os serviços ofertados pela Emdec podem ser tratados pela ferramenta, sendo uma das opções com atendimento automatizado.

Emdec – Atendimento presencial na sede – O serviço Emdec Informa, que funciona na sede da Empresa, à rua Dr. Salles Oliveira, 1028, estará fechado no dia 29. A partir da segunda-feira, 1º de abril, o atendimento, neste endereço, só acontecerá com agendamento antecipado. As orientações presenciais serão mantidas nos postos localizados no Espaço Cidadão (Paço Municipal) e nas unidades do Agiliza Campinas (Barão Geraldo, Campo Grande, Nova Aparecida, Ouro Verde e Sousas), mas também ficam suspensas na sexta (29/3) e retornam na segunda-feira (01/04) no horário normal. Quem busca informações de forma imediata, sem agendamento, pode recorrer a outros canais de atendimento da Emdec, como o já tradicional telefone 118, e as opções digitais. Pelo WhatsApp (19 3731-2910) e Chatbot disponível no site da empresa (identificado por ícone com ilustração de um agente da Mobilidade Urbana), por exemplo, é possível acessar serviços relacionados à multas, Pátio Municipal, linhas de ônibus e PAI-Serviço.

Pátio Municipal (para retirada) em novo endereço – O recolhimento de veículos ao Pátio Municipal, por irregularidades ou infrações de trânsito, não será interrompido durante o feriado as Páscoa. Porém, a liberação de veículos ficará suspensa na Sexta-feira Santa e retorna na segunda-feira (1º/4). Porém em novo endereço. Os veículos removidos ao Pátio Municipal ocupam um novo espaço desde o dia 4 de março. O destino desses veículos, antes localizado na Vila Industrial, na sede da Emdec, passou a ser endereçado para a rua Miguel Cascaldi Júnior, 141, no Jardim São José. Com isso, os veículos que forem apreendidos por infrações de trânsito pela Emdec, Polícia Militar e Guarda Municipal durante o feriado da Páscoa, deverão ser retirados no novo local. de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 18h. Os profissionais do Pátio atendem na rua Antônio Manuel, 50, próximo à entrada do túnel de pedestres que liga a Vila Industrial à Estação Cultura, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h; e pelo Chatbot Emdec. A ferramenta interativa pode ser usada também para liberação de veículos. O acesso é feito na página inicial do site www.emdec.com.br. O processo de liberação de veículos pelo chat é totalmente on-line. O interessado comparece à Emdec apenas para retirar o veículo do Pátio. Pelo telefone é usado o 118 (opção 5).

PAI-Serviço – O feriado não vai interferir no funcionamento do Pai-Serviço. Os veículos do sistema continuam a fazer suas viagens cumprindo o cronograma normal, excetuando a sexta-feira (29/3), quando vão circular das 6h às 18h, cumprindo o horário dos domingos. O Pai-Serviço funciona sempre de segunda a sexta-feira, das 6h às 23h. O serviço de agendamento não muda; funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h seguindo a programação padrão.