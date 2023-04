VEM AÍ! INIMIGOS DA HP NA FESTA DO TRABALHADOR 2023!

A tradicional Festa do Trabalhador no dia 1º de maio, realizada pela Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e demais secretarias, terá como ponto alto a presença da banda Inimigos da HP. O evento acontecerá no Teatro de Arena, a partir das 12h00, e terá na programação, uma série de ações e muitos shows ao longo do dia. Tudo gratuito.

Haverá corte de cabelo, ações da saúde – aferição de pressão arterial, orientações de vacinação, zoonoses, simulação de primeiros socorros – atividades de mobilidade urbana, feira de artesanato, praça de alimentação, brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e algodão-doce e várias atrações musicais.

Presenças confirmadas do Grupo Entre Amigos, Banda Dona Coisa, Palhaçaria com Circo Nenúrio, Ed Campos, e um tributo à banda Mamonas Assassinas com a Banda Balaio Doido. Encerrando a programação, o grupo de pagode universitário Inimigos da HP, que, desde 2001 coleciona canções de sucesso, fazendo história no cenário musical do país.

Atualmente, formado por Sebá, Tocha, Cebola, Gui e Alemão, o grupo está focado em lançamentos de sucessos inéditos.