Vem aí o Fest Fusca: Um Evento Imperdível para os Amantes do Carro Mais Querido do Brasil!

Da Redação

Foto Ilustrativa

Jaguariúna se prepara para receber um dos eventos mais aguardados pelos apaixonados por carros clássicos: o Fest Fusca! Nos dias 30 e 31 de março, das 9h às 17h, o Centro Cultural será o ponto de encontro para os entusiastas do icônico Fusca, em uma edição exclusiva dedicada aos queridinhos do Brasil.

Organizado pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, o Fest Fusca promete encantar os visitantes com uma série de atrações imperdíveis. Desde exposições de modelos históricos até atividades interativas, há algo para todos os gostos e idades.

Uma das principais atrações do evento é a oportunidade de inscrever o seu Fusca para participar do encontro. Os proprietários interessados podem garantir sua vaga acessando o site www.antigosnoparque.com.br e realizando a inscrição. É a chance perfeita de exibir seu veículo e compartilhar histórias com outros entusiastas.

Além da exposição de Fuscas, o Fest Fusca oferecerá uma variedade de entretenimento para toda a família. Food trucks estarão presentes, garantindo uma deliciosa experiência gastronômica para os visitantes. Enquanto isso, a área kids garantirá diversão para os pequenos, com atividades especialmente planejadas para eles.

Para os amantes de um bom garimpo, o mercado das pulgas será um verdadeiro paraíso. Com uma seleção de itens vintage e colecionáveis, os visitantes terão a oportunidade de encontrar verdadeiras preciosidades.

E para embalar ainda mais esse encontro memorável, música ao vivo estará presente durante todo o evento, proporcionando um ambiente animado e descontraído para os participantes.

Além de celebrar a paixão pelo Fusca, o Fest Fusca também promove a solidariedade. Aproveite a oportunidade para contribuir com o Lar Feliz, doando 1 litro de leite. Pequenos gestos podem fazer uma grande diferença na vida daqueles que mais precisam.

Portanto, marque na sua agenda: nos dias 30 e 31 de março, o Fest Fusca em Jaguariúna é o lugar onde os amantes do Fusca se encontram para compartilhar sua paixão em um ambiente repleto de diversão, cultura e solidariedade. Não perca essa oportunidade única de fazer parte deste evento incrível!