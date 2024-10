Venda de flores para Finados aumenta 6% e crescem novas formas de homenagens

Por acontecer em um sábado e sem possibilidade de emenda da folga do trabalho, a data deve atrair um maior número de pessoas aos cemitérios e, consequentemente, fomentar a venda de flores. Novos hábitos começam a ser criados na população mais jovem, que tem preferido homenagear seus mortos depositando flores em locais onde a pessoa falecida gostava de estar ou, em casa, ao lado de porta-retratos com a foto do ente querido.

Uma série de fatores deve contribuir, de acordo com o Ibraflor – Instituto Brasileiro de Floricultura – para o incremento das vendas de flores este ano no Dia de Finados. O principal deles está no fato de um menor número de pessoas aproveitar o feriado para viajar, já que a data ocorre em um sábado, sem a possibilidade de emenda dos dias de folga. Desta forma, as visitas aos cemitérios devem aumentar. A expectativa do Ibraflor é que as vendas sejam de 6% a 7% maiores do que em 2023, nesta mesma data. “Finados” representa 3% do total anual de vendas da floricultura nacional.

O diretor do Ibraflor, Renato Opitz, lembra que, embora as novas gerações não frequentem mais os cemitérios como seus pais e avós, as homenagens aos entes queridos mortos continuam sendo feitas, seja com a colocação de flores em jardins ou locais onde os parentes e amigos falecidos costumavam frequentar ou gostavam de estar, ou dentro de casa, sobre um móvel, ao lado de porta-retratos e quadros com a foto da pessoa a ser lembrada.

Essa mudança gradual no comportamento das novas gerações provoca uma transformação no mercado e exige que o setor esteja cada vez mais atento às tendências de consumo e às novas formas de celebrar e recordar. Ainda assim, Finados permanece uma data importante, garantindo um movimento relevante para produtores e comerciantes de flores em todo o país. Renato destaca que há bastante oferta de produtos e que, embora crisântemos, kalanchoes e calandivas ainda estejam entre os produtos mais procurados nesta época, as rosas em vaso estão tendo uma demanda bastante significativa este ano. Elisabete Corsi, da Isidorus Flores, diz que o mercado descobriu as rosas de vaso também para o Dia de Finados. De acordo com a produtora, a demanda vem aumentando expressivamente. Os motivos devem ser creditados aos preços atrativos das rosas em vaso nesta época em que a procura por este tipo de produto era, geralmente, desacelerada, e ao valor afetivo agregado que essa flor (a rosa) naturalmente traz.

Outra flor que começa a se despontar no Finados é a violeta. O Edson Vital, da Vital Flores e Plantas, percebeu o crescimento da demanda nos últimos anos e resolveu investir mais na data. “No ano passado as vendas foram acima do esperado e até faltou produto. Então, esse ano, resolvemos investir. Normalmente, vendemos cerca de 600 caixas de violetas por semana, mas já temos encomendadas, somente para segunda-feira, dia 29 de outubro, 500 caixas, o que pode significar um aumento de 40% nas vendas na semana de Finados”, comemora o produtor.

Flores tradicionais

Elvis Klein Gunnewiek, do Rancho Raizes, um dos mais importantes produtores da crisântemos do Brasil, comemora a venda antecipada, entre setembro e outubro, de toda a produção destinada a “Finados”. Os crisântemos têm um mercado consolidado nesta época do ano, variando o volume de vendas de acordo com o tamanho dos potes (11, 13 e 15) e do tipo de vaso (plástico ou barro). Apenas o Rancho Raízes disponibilizou 230 mil vasos para atender a demanda do mercado brasileiro.

Também o produtor de kalanchoes, Victor Villa Nova, diretor do Grupo Swart, está correndo com as entregas e assegura que deve sobrar pouco da produção planejada para a ocasião. E, essa sobra, explica, nada mais é do que a reserva técnica (cerca de 10% da produção não é vendida para eventuais atendimentos aos clientes que adquiriram os produtos antecipadamente, caso haja algum imprevisto no cultivo). Nas últimas três semanas, apenas um dos sítios do Grupo, em Holambra, está entregando mais de 180 mil vasos para clientes de todo o Brasil. O kalanchoe é muito procurado por sua durabilidade e fácil manutenção (consume pouca água, por ser uma suculenta) e pode ser encontrado nos mais diferentes pontos de venda, tem preço acessível e é apresentado em um grande leque de cores.