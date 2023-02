Verde passa a integrar a Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar

A Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) de Campinas passa a contar agora com a participação da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, estabelecida por meio do Decreto Municipal 22.641/2023.

A Caisan tem como objetivo principal garantir a segurança alimentar e nutricional de Campinas, promovendo acesso a alimentos saudáveis, seguros e adequados às necessidades nutricionais da população, bem como a promoção de hábitos alimentares saudáveis.

A câmara era formada até então pelas secretarias municipais de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, de Chefia de Gabinete do Prefeito, de Educação, de Saúde, de Trabalho e Renda, de Desenvolvimento Econômico, Social e de Cultura e Turismo, além da Ceasa, da Sanasa e da Setec, que trabalham juntos para identificar as necessidades e desafios da região e buscar soluções para esses problemas.

“A Caisan tem um papel fundamental na elaboração e execução de projetos e ações que visem a melhoria da segurança alimentar e nutricional da população, por meio de programas de educação alimentar, incentivo à produção de alimentos saudáveis, garantia de acesso a água potável, dentre tantos outros. Além disso, a câmara tem como função acompanhar e avaliar a eficácia das ações e políticas implementadas, garantindo a sua constante atualização e ajuste, de acordo com as necessidades da população”, explicou a secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, Vandecleya Moro. “Nesse contexto, a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que sempre forneceu à Caisan contribuições valiosas para esses objetivos e processos, precisava ser efetivada, iniciativa que o prefeito Dário Saadi realizou em muito boa hora”, afirmou Moro.