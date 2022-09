Vereador Edilson propõe Medalha Laudo Ferreira de Camargo à Empresa Ibramed

A empresa Ibramed Indústria Brasileira de Equipamentos Médicos será

agraciada com a Medalha Laudo Ferreira de Camargo, ofertada pela Câmara

Municipal de Amparo.

O Projeto de Decreto Legislativo nº 28/2022 [1] foi apresentado pelo

vereador Edilson Santos (DEM), que enfatizou a atual expansão da

empresa. “O novo prédio vai permitir a fabricação de um produto que a

empresa desenvolveu, um resfriador artificial que já foi aprovado pela

Anvisa e Ministério da Saúde e que vai ser produzido somente aqui em

Amparo. Trata-se de um grande investimento em nossa cidade”, justificou

em seu discurso, no dia 29 de agosto.

Aprovada por todos, a homenagem apresenta dados da empresa que tem como

base a tecnologia de ponta para produzir equipamentos médicos, seja

para a reabilitação física, estética ou para a medicina estética.

Fundada na cidade em 15 de julho de 1994 por José Ricardo de Souza, a

empresa conta com um quadro de 280 colaboradores diretos e,

aproximadamente, 400 indiretos.

Agora, com o processo de ampliação, a Ibramed estima gerar 300 novos

postos de trabalho e disporá de uma nova área industrial que

totalizará mais de 4.000m². O novo prédio contará com as mais

modernas soluções de sustentabilidade, como tratamento e reuso da

água, armazenamento e utilização de águas pluviais, produção de

energia elétrica através de painéis fotovoltaicos, entre outras.

Estavam presentes os vereadores André de Oliveira (PP), Antonio Cesar

Mineiro (MDB), Carlos Cazotti (MDB), Edilson Santos (DEM), Edilson José

(Dil – PSD), Pastor Elson Batista (PL), Farlin Conrado (MDB), Janaina

Pereira (PDT), Osmar Dorigan (MDB), Luiz Carlos de Oliveira (Carlitinho

– PSDB), Rosa Montini (PSDB) e Silvia Forato (PT).