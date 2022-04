Vereador Elson visita obras da barragem Duas Pontes, em Amparo





O vereador de Amparo, Pastor Elson Batista (PL), que integra o Comitê de Acompanhamento das Obras da Barragem Duas Pontes, esteve presente na quarta reunião do grupo, que aconteceu nesta quarta-feira, dia 30.

Em destaque, Pastor Elson solicitou dados técnicos sobre a qualidade da água que será reservada, já que este questionamento já pautou outras reuniões. “Precisamos ter acesso a esses dados porque será uma água para consumo da população”, alerta o vereador.

Ele ainda indagou se o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), responsável pela obra, cumprirá com a contrapartida de realizar o tratamento do esgoto na cidade e da água do rio, antes de chegar ao reservatório. “Vou formalizar o pedido para que o Comitê se apresente na Câmara Municipal, com informações e relatórios sobre a construção”, garantiu.

Há dois anos, a construção no Rio Camanducaia chegou a ser suspensa, em razão de uma decisão que alegava ausência de outorga emitida pela Agência Nacional de Águas. No entanto, uma manifestação da própria ANA, indicou a regularidade das obras demonstrando que os documentos apresentados pelo DAEE atendem os critérios necessários para continuação das obras. No início de 2021, as obras foram retomadas.

A barragem de Duas Pontes é uma das obras que compõem o Plano Diretor de Aproveitamento dos Recursos Hídricos na Macrometrópole Paulista, plano elaborado e executado pelo governo do estado. “A obra é importante para nossa cidade e região. Estaremos sempre acompanhando”, finalizou o vereador Elson.