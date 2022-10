Vereador questiona e Prefeitura diz que em 60 dias caixa d´água no Jardim Panorama estará funcionando

Por meio de um Requerimento (n° 118/2022) encaminhado à Prefeitura de Amparo, o vereador Antonio Cesar Mineiro (MDB) questionou o funcionamento da caixa d’água no Loteamento Jardim Panorama Tropical.

Em resposta, o responsável pela Divisão Municipal de Engenharia, Luis Paulo Fajonato, disse que o reservatório estará em funcionamento no prazo de 60 dias, pois ainda faltam obras para interligar até a rede pública de abastecimento e alimentação. “Essa caixa d´água será um acréscimo na demanda local, devendo ser interligado com o que já existe para aumentar a capacidade. Com isso, chegará a 3.500 m³ para abastecer a região do São Dimas, Santa Maria do Amparo e adjacências”, diz o documento, assinado em 20 de setembro.