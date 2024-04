Vereador Romilson Silva fortalece sua atuação política ao se filiar ao MDB de Jaguariúna”

Na última sexta-feira, dia 5 de março, o vereador e presidente da Câmara Municipal de Jaguariúna, Romilson Silva, anunciou sua filiação ao MDB, partido do Prefeito Gustavo Reis. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Gustavo Reis deu as boas-vindas ao novo integrante do partido.

Romilson Silva, de 40 anos, é casado e pai de dois filhos. Ele está em seu terceiro mandato consecutivo como vereador e atualmente exerce pela segunda vez o cargo de presidente da Câmara de Jaguariúna. Romilson é formado em Gestão de Qualidade e Gestão Pública, e possui pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas.

Ao longo de seu mandato, Romilson Silva teve um papel ativo na aprovação e implementação de políticas públicas relevantes para Jaguariúna. Ele é responsável pela criação de 48 leis municipais sancionadas, maior número de leis da história da Câmara Municipal aprovadas por um vereador, incluindo iniciativas que beneficiaram diretamente os cidadãos do município. Uma das conquistas do vereador foi a implantação da UNIVESP (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), oferecendo ensino superior gratuito aos moradores de Jaguariúna.

Com sua experiência e comprometimento com a melhoria da qualidade de vida dos jaguariunenses, Romilson Silva fortalece agora sua atuação política ao integrar o MDB, seguindo em busca de novas oportunidades e projetos para o desenvolvimento de Jaguariúna