Vereadora Cidinha leva questionamentos da população para esclarecimento junto ao secretário municipal de Saúde

A vereadora Maria Aparecida Gagliardi (Cidinha/PSDB) reuniu-se com o secretário municipal de Saúde, Adalberto Bergo Filho (Dal do Betoca), na terça-feira (26), com o propósito de se informar sobre os projetos em andamento na pasta e o planejamento que está sendo elaborado para enfrentamento das principais necessidades da população nos serviços de saúde, pontuando questões levadas a ela pelos munícipes.

Cidinha cobrou um “protocolo claro” para atendimento dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19 no município que possa nortear tanto os profissionais de saúde quanto os cidadãos. Ela relatou queixas sobre o tratamento dado a munícipes que procuraram o Pronto Socorro com suspeita da doença. O secretário afirmou que providências estão sendo tomadas e dentro de alguns dias será criada uma ala exclusiva para atendimento aos casos suspeitos de Covid que chegarem ao PS Municipal. Segundo ele, também haverá maior testagem e acompanhamento contínuo das pessoas com suspeita ou diagnóstico confirmado da doença.

A vereadora também pontuou algumas deficiências frequentemente reclamadas pela população, como a falta de médicos ginecologistas na rede pública municipal e problemas com o transporte de pacientes. Indagou ainda sobre a demolição de uma parte da obra que está sendo realizada ao lado do Pronto Socorro, ao que foi informada pelo secretário de que esta ação foi resultado de um erro da construtora quanto à instalação do reservatório de água no local e que a empresa responsável fará a reforma e os reparos sem custos adicionais ao município.

O secretário de Saúde explicou ainda que está em desenvolvimento um mapeamento de todas as principais deficiências e carências no setor da Saúde e garantiu que dentro de alguns meses bons resultados serão apresentados quanto à melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos possenses.

“Agradeço ao secretário pelo pronto atendimento em nos receber, pois isso torna possível que nós vereadores possamos dar respostas rápidas aos anseios da população. Continuarei acompanhando os trabalhos e demandas da saúde, esperando que o secretário e sua equipe consigam sanar os problemas pontuados o mais brevemente possível. Conto com a população como a principal interessada em termos uma cidade melhor e mais digna para todos”, finalizou a vereadora.