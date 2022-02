Vereadora Flávia Guimarães diz que quer ser cobrada pela população

“Tudo que estiver ao meu alcance para trazer melhorias e auxiliar no crescimento da nossa cidade, é o que a população pode esperar de mim”

A vereadora Flávia Guimarães Lima, do PRTB de Engenheiro Coelho, concedeu uma entrevista exclusiva para o Portal o Regional. A parlamentar conversou sobre inúmeros assuntos, sem fugir ou querer censurar perguntas, respondeu com equidade e sem embromação dos casos simples aos complexos.

Flávia Guimarães, que exerce o primeiro mandato, passeou sobre as expectativas que tem para o ano de 2022, explanou sobre seus projetos aprovados e os que pretende trabalhar e ainda, disse o porquê se absteve em relação ao voto sobre o aumento salarial do prefeito da Cidade. Além disso, comenta sobre algumas dificuldades enfrentadas pelos moradores do bairro Universitário.

Enfatiza que foi eleita para trabalhar em prol dos munícipes e disse que, quer ser cobrada pela população para trabalhar com eficiência e fiscalização no decorrer da execução do mandato.

Ainda num contexto geral, fez uma análise do atual momento que vive, envolvendo a vida família e a vida pública.

Com raízes e princípios morais firmados nos deveres cristãos, a vereadora disse no decorrer da entrevista, que foi eleita para sempre fazer o certo.

Vereadora este é seu primeiro mandato?

Sim.

Qual o balanço que a senhora faz para o primeiro ano de mandato?

Tenho aprendido muito como vereadora. Na mente de quem está de fora, coisas que parecem simples de resolver. Dentro, vemos como somos esbarrados em diversas questões legislativas e também políticas para solução de problemas. A vereança é um caminho limitado, visto que tanto em projetos de lei, quanto em benfeitorias, quem aprova ou desaprova é o Executivo.

Tendo esse obstaculo, como o vereador pode tentar beneficiar a população?

Um dos maiores benefícios que o vereador pode trazer para o município, são as verbas parlamentares. Com essa certeza, já conquistei R$ 680 mil para a saúde e mais um kit com carro e computadores para o Conselho Tutelar.

O vereador (a) é eleito para ser um fiscal do povo, como está sendo o seu trabalho frente ao executivo, a senhora tem acompanhado os projetos que a prefeitura demanda à câmara?

Todo o projeto que chega na Câmara precisamos pesquisar sobre ele antes de votarmos e tenho dado o meu melhor para acompanhar a demanda do município. Como fiscal do povo, corro atrás de soluções de problemas e no que necessito de mais clareza, recorro ao requerimento para obter uma resposta completa de um determinado assunto.

Falando sobre isso, a senhora se absteve na votação de aumento do salário do prefeito do Município, por quê?

Lutei junto com outros vereadores pelo aumento do salário dos servidores da educação, da saúde e sabíamos que o salário dos servidores de forma geral, estava defasado. Fomos ouvidos e os salários foram reajustados. Equiparando com o salário da região, sabia que o do Prefeito também estava defasado e eu era a favor do reajuste. Porém, quando vi que o valor excedia comparando com outros municípios ao redor, resolvi me abster, mostrando que eu não era contra o aumento, mas não era a favor do valor.

Na rotatória do universitário há um problema recorrente, a prefeitura tapa os buracos praticamente de três em três meses, mas há um fluxo de água que corre quase que constante para via, há alguma medida que possa ser adotada a fim de resolver esse problema em definitivo?

Existem diversos motivos que causam esse tipo de problema e não só no Bairro Universitários, em outras partes da Cidade também. Eles são decorrentes do período da chuva, da dilatação do solo, do trânsito, etc. A água que corre superficialmente, em diferentes áreas da Cidade, ocorre pela falta de galerias fluviais.

Como vereadora, eu aponto o problema e a gestão pública é responsável por reparar. Para melhores resultados, busquei informações e a resposta que obtive é que, estão para começar três obras específicas de galerias fluviais, em pontos estratégicos que causam alagamento há anos. Quero acompanhar de perto.

Ainda sobre o Universitário, os moradores do bairro tem se queixado da falta da presença dos correios, ou seja, não recebem cartas ou qualquer tipo de encomenda do serviço, relatam que de empresas particulares, recebem, mas dos correios não, a senhora tem ciência disto? O que pretende fazer para tentar solucionar esse problema?

Vamos averiguar a situação e buscar uma solução

Na segunda-feira (24), ocorreu, segundo nota da prefeitura, o início das atividades nas creches. Na semana seguinte, na segunda-feira (31), os alunos do Ensino Fundamental I e II retornam para as salas de aula. Como a senhora avalia esse retorno em meio essa nova crescente da Covid-19?

Eu avalio positivamente, considerando que as famílias precisam trabalhar e nossas crianças já sofreram um grande impacto no ensino devido a pandemia. Com todos os cuidados, é possível sim retomar.

Hoje, a senhora e sua família têm ciência de que agora a senhora é uma personalidade pública e muitas ações que executar, seja no âmbito particular ou até mesmo na vida como parlamentar, reflete na opinião pública?

Sem dúvida alguma, quando estamos na linha de frente, nos tornamos referência para muitas pessoas e peço a Deus pra que eu seja uma benção por onde eu andar.

Fale-me dos seus projetos propostos (aprovados ou não, pela Casa).

Todos os projetos apresentados, foram sancionados. entre eles estão: A Semana da Bíblia, Semana Cultural Africana e Afro Brasileira, implantação de guarda volumes em todas as agências bancárias e tive a oportunidade de participar com os vereadores Jorge e Washington também, da Lei de implantação de acrílico nos caixas de supermercado.

O que a senhora espera do mandato em 2022?

Espero conquistar mais verbas para o nosso Município, continuar apoiando os projetos da ADRA, da Hope For Kids e o Orquestrando Esperança; Ajudar o crescimento do emprego e buscar mais dignidade para as famílias necessitadas.

O que o eleitor que confiou na senhora pode esperar do restante do seu mandato?

Não só o eleitor que confiou em mim, quanto todos que esperam de um vereador a lealdade e o comprometimento nas diferentes questões que demandam o nosso Município. Tudo que estiver ao meu alcance para trazer melhorias e auxiliar no crescimento da nossa cidade, é o que a população pode esperar de mim.

Deixe uma mensagem para quem lê essa entrevista..

Amigos, sei o quanto nossa população espera um trabalho sério para nossa Cidade. Venham acompanhar de perto como tenho trabalhado através das minhas redes sociais ou pelo meu grupo no whatsApp e cobrem o que precisarem no que desrespeita a responsabilidade de um vereador que é legislar e fiscalizar. Contem comigo!

