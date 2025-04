FUTEBOL SÊNIOR DEFINE SEMIFINALISTAS

Dois jogos encerraram neste domingo (6), no Campo do Azulão, a 1ª fase do Campeonato Municipal de Futebol Sênior 2025 definindo os quatro semifinalistas. A competição é uma realização da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna.

Pelo regulamento, diante das melhores campanhas, Roseira Master e SE Roseira jogam com a vantagem do empate no tempo normal.

No primeiro confronto o Roseira Master, defendendo a liderança, goleou o Amigos dos Amigos Guedes por 8 x 0. No jogo de fundo, SE Roseira e Máfia empataram em 0 a 0.

Classificação

1º – Roseira Master…………………….10 PG

2º – SE Roseira…………………………..6 PG

3º – Máfia……………………………………5 PG

4º – Engra FC……………………………..5 PG

5º – Amigos dos Amigos Guedes…..0 PG

Semifinais – 13/04

08hs – SE Roseira x Máfia

10hs – Roseira Master x Engra