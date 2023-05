Vereadores de Amparo destacam Campanha de Combate ao Abuso Sexual Infantil

_“A revitimização não pode acontecer, os relatos de crianças

devem ser valorizados”, reforça Silvinha_

A sessão ordinária do dia 15 de maio, na Câmara Municipal de Amparo,

foi marcada pela participação dos vereadores na Campanha Nacional de

Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes,

que tem o dia 18 de maio como data oficial.

Uma das ações foi o uso da camiseta ‘Faça Bonito’, ofertada pela

Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

“A campanha é para sensibilizarmos sobre a importância e a

necessidade de se enfrentar a violência sexual contra nossas crianças,

protegendo em todos os níveis e de forma ampla na sociedade. Nós

podemos ‘Fazer Bonito’ o ano todo, mas o dia 18 é quando o Brasil

inteiro se mobiliza e nós, vereadores, temos essa oportunidade para

mostrar o apoio”, declarou a vereadora Alice Veríssimo (União).

A vereadora Sílvia Forato (PT) acrescentou que outras ações devem ser

permanentes no convívio com as crianças, para ficar atento, evitar e

denunciar esses abusos. “Uma coisa que acontece muito é o despreparo

para ouvir essa criança. A revitimização não pode acontecer, que é

pegar a vítima e ficar pedindo para ela repetir o relato, questionando

e gerando mais constrangimento. Os relatos das crianças devem ser

valorizados”, resumiu ela, citando a Lei Nacional nº 13.431/2017 [1]

– sobre a Escuta Especializada.

O vereador Farlin Conrado (MDB) reforçou que o município tem também a

Lei nº 4192/21 [2], de sua autoria, que Institui a Semana de Combate a

Pedofilia em Amparo. “Temos uma preocupação local em fortalecer essa

campanha porque deparamos frequentemente com casos em nossa cidade. Sou

da segurança pública e sei o quanto é difícil identificar, por isso,

são importantes ações como estas”, declarou o vereador. Na

ocasião, Conrado descreveu o caso da menina Araceli Cabrera –

assassinada em 18 de maio de 1973, aos oito anos de idade, com marcas de

violência e abuso sexual – que se tornou o símbolo do Dia Nacional de

Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.