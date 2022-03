Vereadores de Amparo programam homenagem aos guardas municipais

Com os ajustes feitos e aprovados no Decreto Legislativo nº 595, de 7 de agosto de 2018, os vereadores do município de Amparo programam o evento para a entrega do Diploma do Mérito Policial, aos servidores da Guarda Civil Municipal.

Na noite de 28 de fevereiro, em sessão ordinária, os vereadores votaram favorável ao Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2022 e, com isso, o diploma será concedido em placa metálica àqueles guardas civis reconhecidos por atos de bravura no cumprimento do dever. “O que ajustamos foi o texto do Decreto nº 595 para que possamos fazer a justa homenagem. A honraria será anual e pretendemos realizar, em 2022, no dia 1º de abril”, explica o presidente e autor do projeto, vereador Carlos Cazotti (MDB).

O vereador Farlin Conrado (MDB), que é guarda civil municipal, agradeceu os ajustes e lembrou que estas homenagens eram para serem realizadas desde 2019. “A pedido dos agentes das forças policiais do município, fizemos a solicitação e as questões serão sanadas”.

Estavam presentes na sessão ordinária que aprovou o Decreto Legislativo nº 01/2022 os vereadores André do Extintor (PP), Antonio Cesar Mineiro (MDB), Edilson Chaves (DEM), Edilson José (Dil – PSD), Pastor Elson Batista (PL), Farlin Conrado (MDB), Janaina Pereira (Jana – PDT), Osmar Dorigan (MDB), Luiz Carlos (Carlitinho – PSDB), Rosinha Montini (PSDB) e Silvia Forato (PT).