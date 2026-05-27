Espetáculo explora vida no abismo e como habitar as sombras em estreia em Campinas

Protagonizado pela atriz e performer Kara Catharina, “After Para o Fim do Mundo (isso não é uma festa)” tem sessões gratuitas em junho na Sala dos Toninhos

A experiência da impossibilidade de qualquer resposta, tal qual o vazio e o silêncio são os principais dispositivos para o espetáculo “After Para o Fim do Mundo (isso não é uma festa)”, que estreia no próximo dia 3 de junho em Campinas/SP. Escrita e interpretada pela atriz e performer Kara Catharina, a obra estará em cartaz na Sala dos Toninhos com quatro sessões gratuitas até o dia 11 de junho, sempre às 20h30. Confira abaixo a programação completa.

Em “After Para o Fim do Mundo (isso não é uma festa)”, Kara evoca uma ‘mulher-trava-bicho’, de nome Ofélia, que habita as sombras, numa noite que parece não ter fim. “Entre becos e festas de música eletrônica e sem perspectiva de futuro, num presente que tem cara de passado, corpos marginais são a própria paisagem”, conta a atriz. “Entre beats abafados e uma trajetória a percorrer, ela sonha o que não sabe nomear, dança e mergulha no único território que ainda lhe pertence: o abismo”.

O solo, dirigido por Ymoirá Micall, realizou em abril dois ensaios abertos com casa cheia — um em São Paulo e outro em Campinas. “Estes ensaios mostraram como potência e vontade se acumulam quando a gente está junto. Presença e troca com o público, dividindo a mesma pista, dançando o fim do mundo.”

O projeto propõe uma reflexão profunda: o que ainda nos resta quando tudo parece perdido? Universos e imaginários da travestilidade, cultura underground, música eletrônica e cenários urbanos formam o pano de fundo para uma trajetória pulsante de auto escavação, na espera pelo desconhecido.

After Para o Fim do Mundo (isso não é uma festa) é um projeto contemplado pelo edital nº 10/2024 — Edital de Seleção para Financiamento de Projetos Culturais do Fundo de Investimentos Culturais de Campinas (FICC 2024), da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas.

Ficha técnica

Concepção, Dramaturgia e Atuação: Kara Catharina | Direção: Ymoirá Micall | Orientação Corporal: Tonya Manzamussa | Orientação Vocal: Ciça de Carvalho | Figurino: Leo Theosolin | Trilha Sonora Original: Malka Julieta | DJ: Vic Galvão | Iluminação e Operação de Luz: Matheus Janeiro | Assistência Técnica: Presto Kowask | Visagismo: Jade Magalhães | Tradução e Interpretação de Libras: Flávia Batista | Roteiro e Audiodescrição: Isadora Ifanger | Consultoria Cega: Ana da Hora | Direção de Produção: Eva Maria | Assistência de Produção: Céu Guimarães e Carmen Mawu | Assessoria de Imprensa: Miguel Von Zuben | Identidade Visual: Vic Galvão | Design Gráfico e Redes Sociais: João Guilherme Pereira | Criação Audiovisual: Vic Galvão | Registro Audiovisual: Enrick Ananias, Vic Galvão e João Guilherme Pereira | Apoio Institucional: Sala dos Toninhos

Serviço

Espetáculo “After Para o Fim do Mundo (isso não é uma festa)”

Datas: 3, 4, 10 e 11 de junho (quartas e quintas-feiras)

Horário: 20h30

Local: Sala dos Toninhos – anexo à Estação Cultura (Rua Francisco Teodoro – Vila Industrial, Campinas/SP)

Entrada: Grátis (retirada dos ingressos 1h antes das apresentações)

Acessibilidade: Tradução em Libras (3 e 4/jun); Audiodescrição (10 e 11/jun)

Classificação Indicativa: 16 anos

Mais informações no Instagram, em @karacatharina

* Contém strobo, fortes mudanças de luz e som alto