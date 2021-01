Vereadores elegem Edson Baiano da Cesta como novo presidente da Câmara para os próximos dois anos; veja a composição da Mesa Diretora

O vereador Edson Gonçalves Santana (Baiano da Cesta/PV) foi eleito o novo presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse. A eleição da Mesa Diretora foi realizada logo após a posse dos novos vereadores, na manhã da sexta-feira (1º), e teve somente uma chapa inscrita, com os membros sendo eleitos por consenso dos 11 vereadores.

Ao seu lado na Mesa estarão duas vereadoras. A primeira secretaria será ocupada pela vereadora Ana Claudia Leite Ferrari (DEM) e a segunda secretaria pela vereadora Claudia Aparecida Pinho Lala (PTC). O vereador Antônio Carlos Cavalaro (Preto Eventos/DEM) será o primeiro vice-presidente, enquanto o vereador João Marcos Bazani completa a Mesa como o segundo vice-presidente da Câmara.

Ao assumir a Presidência da Casa de Leis, Edson reafirmou o compromisso com um Legislativo forte, transparente e atuante que faça a diferença na vida dos possenses.

Veja a composição da nova Mesa Diretora da Câmara para o biênio 2021/2022:

Presidente:

Vereador Edson Gonçalves Santana (Baiano da Cesta)

1º Vice-Presidente:

Vereador Antonio Carlos Cavalaro (Preto Eventos)

2º Vice-Presidente:

Vereador João Marcos Bazani

1ª Secretária:

Vereadora Ana Claudia Leite Ferrari

2ª Secretária:

Vereadora Claudia Aparecida Pinho Lalla

Saiba mais sobre o novo presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse

Edson Gonçalves Santana, conhecido como “Baiano da Cesta”, é mineiro da cidade de Espinosa. Tem 42 anos, é casado com Leudiane e pai do Luís Eduardo e da Laura. É comerciante e atua há mais de 20 anos no ramo de cestas básicas, tendo vindo trabalhar e decidido viver em Santo Antônio de Posse há mais de uma década.

Está iniciando seu segundo mandato na Câmara, tendo se destacado com a conquista de emendas importantes para o município através da parceria política com o deputado federal Carlos Zarattini (PT), recursos destinados principalmente para a área da saúde.

“Estou na política por gratidão a tudo o que Santo Antônio de Posse e esse povo maravilhoso já me proporcionaram. Jamais vou perder de vista aquilo que me fez entrar para a vida pública que é o compromisso de trabalhar para melhorar a vida principalmente de quem mais precisa”, afirma.