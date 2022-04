Vereadores pedem a instituição de um código de posturas municipal

Vereadores pedem que seja reapresentado um projeto, que em 2018 foi elaborado aos vereadores à época

Os vereadores da cidade de Engenheiro Coelho pedem que a cidade tenha um Código de Posturas próprio. O pedido foi feito através de uma indicação na Sessão Ordinária desta segunda-feira (18) na Câmara Municipal.

De acordo com a indicação, os vereadores pedem que seja reapresentado um projeto, que em 2018 foi elaborado aos vereadores à época, e que também foi retirado de execução à pedido do Poder Executivo, ou seja da Prefeitura, no mesmo ano.

Ainda no escopo da justificativa apresentada pelos vereadores, Flávia Guimarães, Jorge dos Santos, Washington Lopes, Adauri Donizete, Cristiano Gomes, Domingos Franco, Simão Mendes, Izael Mendes e Paulo Scholl, “Considerando que o Código de Posturas estabelece diversas normas para melhorar a organização da cidade, como publicidade, propaganda, limpeza urbana, festas de rua, conservação de calçadas, feiras-livres, arborização, entre outros”, diz trecho da justificativa.

A indicação será enviada para a Prefeitura de Engenheiro Coelho para apreciação.