‘VETERINÁRIO NO BAIRRO’ LEVA ATENDIMENTO PARA BAIRROS DISTANTES E ZONA RURAL

Um programa inédito, implantado pela Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, através do BEA (Bem Estar Animal) tem conquistado a adesão e o reconhecimento da população. É o ‘Veterinário no Bairro’, uma iniciativa que tem como objetivo atender cães e gatos de moradores que residem em bairros distantes e carentes, além da zona rural. Toda semana, o BEA escolhe um bairro onde o veterinário prestará atendimento clínico, prescrição de receitas com tratamento, aplicação de vacinas antirrábica e inscrição de animais para posterior castração.

Como a presença do veterinário é divulgado com antecedência, a população tem participado ativamente. No mais recente atendimento do programa, no Horto de Vergel, foram realizadas 20 consultas clínicas, 30 doses de vacina da raiva e 24 inscrições para castração, fora os esclarecimentos a situações apresentadas pelos moradores. A última ação neste mês de março acontece na segunda-feira (25), no Jardim Planalto (atendimento na quadra de esportes). Vale destacar que a atuação do ‘veterinário do bairro’ conta com o apoio de outras secretarias, como as da Agricultura e da Saúde.

AGENDA DE ABRIL DO ‘VETERINÁRIO NO BAIRRO’

DATA BAIRRO LOCAL

01/04 Piteiras Posto de Saúde

08/04 Paiol de Telhas Posto de Saúde.

15/04 Santa Luzia Indefinido

22/04 Martim Francisco Associação Comunitária

25/04 Vergel Posto de Saúde

*Horário de Atendimento das 9h00 às 15h00