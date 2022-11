Victor Cresta é o primeiro a vencer esse tipo de competição sendo atleta da Prefeitura

O atleta de judô da Prefeitura de Amparo, Victor Cresta conquistou na quinta-feira, 24, o Panamericano. A competição aconteceu na cidade do Panamá, no país da América Central.

Cresta é o primeiro atleta da Prefeitura de Amparo a chegar a uma conquista.

Ele disputou a classe sub-13 e venceu 3 lutas por ipon, contra 2 americanos e 1 equatoriano, mostrando excelente desempenho e superioridade a seus oponentes, segundo o técnico Fábio Nora, que acompanhou o atleta.

“Os agradecimentos ficam para toda equipe de judô da SMEJ Amparo e Prefeitura pelos treinos e apoio dado ao judô do município e ao judoca pela oportunidade de estar participando deste importante evento, representando a cidade e o país através do esporte”, ressaltou o técnico Fábio Nora.

O secretário de Esporte e Juventude, Luciano Antonacci parabenizou o atleta e ressaltou que a Prefeitura de Amparo tem apoiado a modalidade e dado condições para a disputa em competições de alto rendimento.

“Neste ano, Amparo teve resultados acima da média em competições estaduais e nacionais com o Judô. Essa soma de esforços do Poder Público, por determinação do prefeito Carlos Alberto está trazendo benefícios para o esporte como um todo”, ressaltou o secretário.